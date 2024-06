Броени часове остават до старта на един от най-големите фестивали на Варна и България

© С концерт на Симфоничен оркестър на Държавна опера Варна на 22 юни от 20:30 часа ще бъде официално открит Международният музикален фестивал "Варненско лято" 2024.



Събитието включва произведенията Рапсодия "Вардар“ на Панчо Владигеров, световна премиера на "Ouverture en forme d'Espérance" оп. 43 от Патрик Дюър, Концерт във Фа от Джордж Гершуин и оркестровата сюита "Любовна магия" от Мануел де Файя. Концертът ще се проведе по диригентството на Константин Илиевски, солист пиано е Саркис Балтаян.



И тази година Международният музикален фестивал "Варненско лято“ предлага на публиката богата, многообразна и завладяваща програма с водещи солисти от света на класическата музика, знакови оркестри и именити диригенти, но и млади талантливи музиканти, за които най-доброто тепърва предстои и на които фестивалът подава ръка.



От откриването на 22 юни до последния концерт на 5 октомври жителите и гостите на Варна ще могат да се насладят на мащабни концертни програми и на бутикови камерни концерти, на нови творби, създадени специално за фестивала, на световни премиери или пък преоткрити шедьоври от съкровищницата на класическата музика.



ПРОГРАМА:



Официално откриване



22.06.2024 г., 20:30 ч. Държавна опера Варна – основна сцена



Симфоничен оркестър на Държавна опера Варна



Диригент Константин Илиевски



Солист Саркис Балтаян – пиано



Панчо Владигеров - Рапсодия "Вардар“



Патрик Дюър – "Ouverture en forme d'Espérance" оп. 43, световна премиера



Джордж Гершуин – Концерт във Фа



Мануел де Файя – Любовна магия - оркестрова сюита



Концертът се осъществява със съдействието нас Посолството на Белгия в България



26.06.2024 г., 19:00 ч. Държавна опера Варна – основна сцена



Ансамбъл Sirbа, Франция



TANTZ! Класическа world музика



Клезмер и цигански танци от Румъния, Молдова, Русия, Унгария в съвременен аранжимент



Ришар Шмуклер – цигулка, Ан-Софи Ле Рол – цигулка, Сесил Граси – виола



Клод Жирон – виолончело, Станислас Кучински – контрабас, Реми Деланж – кларинет



Юрий Морар – цимбал, Кристоф Анри – пиано



27.06.2024 г., 19:00 Фестивален и конгресен център



Австро-унгарска филхармония "Йозеф Хайдн"



Диригент и солист Филип Бернолд – флейта



Солисти Павел Верников – цигулка, Светлана Макарова – цигулка



Moцарт – Концерт за флейта и оркестър No2, Хайдн – Прощална симфония



Гия Канчели – Ex Contrario за две цигулки и струнни, бас китара, keyboard и CD



Андрей Пушкарьов – Утюсов фантазия (компилация от известни песни, изпълнявани някога от Леонид Утюсов),



Барток – Румънски танци



29.06.2024 г., 20:00 Фестивален и конгресен център



Камерен оркестър на Симфоничния оркестър на Баварското радио, Мюнхен



Концертмайстор и водещ Радослав Шулц



Солист Адриан Йотикер – пиано, Швейцария



Шопен - Концерт за пиано и оркестър No2



Шуберт/Малер – "Смъртта и момичето" за струнен оркестър



Проектът се реализира се с финансовата подкрепата на Фонд за подпомагане на музикални проекти на професионални музиканти и ансамбли в чужбина на Гьоте-институт, Германия



30.06.2024 г., 19:00 Градска художествена галерия



ВИНОФОНИЯ



Клавирен рецитал на Жюлиен Жерне, Франция



специален гост Марион Куше – сомелиер, Франция



Със съдействието на Сдружението на избите от Североизток



Вход с куверти, които могат да бъдат закупени предварително от Wineground Bottles & Beans, ул. "Добри Чинтулов“ 18, тел: 087 733 9818 Местата са ограничени!



04.07.2024 г., 20:00 Археологически музей



ДЪРВО – КОЖА – ДЪХ



Татяна Колева- маримба/перкусии & Живко Василев – кавал/електроника



Рубен Кийфтенбелт – live electronics



Музика от Татяна Колева, Живко Василев и други



ЛЯТНА АКАДЕМИЯ



Майсторски класове 6 – 14.07.2024 г. НУИ "Добри Христов“



06-10.07. Виола Румен Цветков 06-10.07. Цигулка – Димитър Буров



06-11.07. Оперно пеене – Емил Иванов 08-14.07. Цигулка – проф. Минчо Минчев



Концерти – 07-14.07.2024 г.



07.07. 19.00 Градска художествен галерия



Големите малки



Богомила Кръстева – цигулка Дарин Ламбрев – виолончело Филип Ангелов – пиано



Съпътстваща програма



09.07.2024 г., 20:00 ч. Археологически музей



Концерт на



Eтно ансамбъл Ih Tsetsn



от Китай, провинция Вътрешна Монголия



В партньорство с Посолството на Китайската народна република в България



10.07.2024 г., 19:00 Градска художествен галерия



Концерт на майсторския клас по цигулка на Димитър Буров и по виола на Румен Цветков



Вход свободен



11.07.2024 г., 19:00 ч. Градска художествена галерия



Концерт на майсторския клас по оперно пеене на Емил Иванов



Вход свободен



12.07.2024 г., 19:00 ч. Градска художествен галерия



Албена Данаилова – цигулка и



Румен Цветков - виола



Александър Сомов - виолончело



Творби от Франц Шуберт, Жан Франсе, Лудвиг ван Бетовен



Съпътстваща програма



12.07.2024 г., 20:00 ч. Юнашки салон



Еврохор 2024 Заключителен концерт



Организиран от Европейската хорова асоциация и Българския хоров съюз



13.072024 г.,. 19:00 ч. Градска художествена галерия



Людмил Ангелов - пиано



Румен Цветков - виола



Творби от Бетовен



14.07.2024 г., 9:00 – 13:00 ч. НУИ "Добри Христов"



Състезание – Фонд Цигулките на проф.Минчев



14.07.2024 г., 19:00 ч. Градска художествен галерия



Концерт на майсторския клас по цигулка на проф. Минчев



Вход свободен



17.07.2024 г., 19:00 ч. Аула на Икономически университет Варна



Страдивари секстет, Италия



Чайковски – Сувенир от Флоренция, опус 70



Брамс – Струнен секстет No1 опус 8



Концертът се осъществява съвместно с Посолството на Италия и Италианския културен институт в България



Музикална лаборатория



20.07. 2024 г., 19:00 ч. Градска художествена галерия



Марина Савова – пиано



Родни Кларк – баритон



"От Британските острови до Новия свят"



Вон Уилямс – Песни от странство, Джералд Финци – Да ни донесат гирлянди



Аарон Копланд – Стари американски песни



Crossover



23.07.2024 г., 20:00 Английски двор на Археологически музей - Варна



Дани Белчева - "Naive"album



Милен Кукошаров – пиано Михаил Иванов – контрабас Димитър Семов – барабани



Crossover



24.07. 2024 г., 20:00 Английски двор на Археологически музей - Варна



Георги Корназов/Армел Дюпа квартет



Георги Корназов – тромбон Армел Дюпа – пиано



Васил Хаджигрудев – контрабас Атанас Попов – барабани



Музикална лаборатория



25.07.2024 г., 19:00 ч. Градска художествена галерия



Концерт в памет на проф.Ифра Нийман



Яна Бурова – цигулка



Богдан Станев – пиано



Е. Елгар – Соната за цигулка и пиано от оп. 82, Б. Бритън – Три пиеси от Сюита за цигулка и пиано оп. 6, У. Уолтън – Соната за цигулка и пиано



Съпътстваща програма/Parallel Program



25.07.2024 г., 20:00 ч. Фестивален и конгресен център



Младежки симфоничен оркестър Макао/Macao Youth Symphony Orchestra



Диригент/Conductor Stephen, Lam Lik Hin



Солист/Soloist Jessica, Hoi Yan Ching – обой/oboe



Бун-Чинг Лам, Жоли Брага Сантуш, Карл Мария фон Вебер



Рихард Щраус, Лудвиг ван Бетовен



ОПЕРА В ЛЕТНИЯ ТЕАТЪР ДВА СПЕКТАКЪЛА НА ДЪРЖАВНА ОПЕРА ВАРНА



06.07.2024 г., 21:00 ч. Летен театър – Премиера



БОХЕМИ опера от Джакомо Пучини



Диригент Якопо Сипари ди Пескасероли



В колаборация с Национална Опера и Балет на Албания



Адаптация Ада Гурра



Със специалното участие на Красимира Стоянова в ролята на Мими



11.07.2024 г., 21:00 ч. Летен театър



ЛЕТЯЩИЯТ ХОЛАНДЕЦ опера от Рихард Вагнер



Режисьор Вера Немирова



Диригент Светослав Борисов



АЛТЕРНАТИВНИ СЦЕНИ



06-11.08.2024 г. Концерти на открито и майсторски класове



Майсторски класове на Марио Хосен – цигулка, Стефания Янкова – виола, Лиляна Кехайова - виолончело,



Божана Павлова – китара, Милена Лазарова – пиано, Марио Карбота – флейта, Михаел Фришеншлагер – цигулка,



Илиян Илиев – кларинет, Мичико Дате – пеене, Божидар Николов – оперно пеене



и концерти на техни студенти в Курортен комплекс "Св. Св. Константин и Елена" и Варна



Алтернативни сцени



11.08.2024 г., 19:00 ч. Градска художествена галерия



Концерт на майсторския клас по оперно пеене на Божидар Николов



Вход свободен



Crossover



09.08.2024 г., 21:00 ч. Летен театър



The best of Васил Петров. 30 години в музиката



Врачанска филхармония, диригент Христо Павлов



Гост-солист Зорница Иларионова – цигулка



Йордан Тоновски – пиано Христо Минчев – бас Кристиан Желев – ударни



Съпътстваща програма



29.08.2024 г., 20:00 ч. Археологически музей



Филхармония “Пионер" Диригент Любомир Денев – син



Симфонични танци – Брамс, Рахманинов, Владигеров, Алан Менкен



Барок



08.09.2024 г., 19:00 ч. Аула на Икономически университет



Немски инструментален барок



Сонатите за цигулка и басо континуо на Хендел и Бах



Марио Хосен – цигулка Лиляна Кехайова – виолончело Пиеро Барбарески – клавесин



МЕЖДУНАРОДЕН СИМПОЗИУМ 09-11.09. Теоретичен форум и концерти -Музиката на Дунавските държави. Традиция и съвременност.



Градска художествена галерия



09, 10 и 11.09.2024 г., ТЕОРЕТИЧЕН ФОРУМ от 10:00-13:00 ч. Вход свободен



Международният симпозиум "Музиката на Дунавските държави" е посветен на традициите и съвременните тенденции в класическата музика на Дунавските страни и взаимните влияния между тях



09.09.2024 г.,19:00 ч. Градска художествена галерия



Международен симпозиум Музиката на Дунавските страни



КОНЦЕРТ



Творби от БЕЛА БАРТОК, РАЙНЕР БИШОФ, ГИДЕОН КЛАЙН, ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ



В изпълнение на



Дора Делийска, Симеон Гошев – пиано



Александър Гордън, Марина Димитрова – цигулка



Деница Лафчиева – кларинет , Марта Потулска – виола



Лиляна Кехайова, Милан Каранович, Рудолф Леополд – виолончело



С любезното съдействие на Посолството на Австрия в България



Посвещава се на 125-годишнината от рождението на Панчо Владигеров



10.09.2024 г., 19:00 ч. Градска художествена галерия



Международен симпозиум Музиката на Дунавските страни



КОНЦЕРТ



Творби от ЛЮБОМИР ПИПКОВ МАКС РЕГЕР РИХАРД ЩРАУС



В изпълнение на



Андрий Мурза, Йозеф Хорват – цигулка



Александър Гордън, Марта Потулска – виола



Лиляна Кехайова - виолончело



Адела Ликулеску, Наташа Великович – пиано



С любезното съдействие на Посолството на Австрия в България



Посвещава се на 120-годишнината от рождението на Любомир Пипков



11.09.2024 г., 19:00 ч. Градска художествена галерия



Международен симпозиум Музиката на Дунавските страни



КОНЦЕРТ



Творби от ДЖОРДЖЕ ЕНЕСКУ ЕГОН ВЕЛЕС ИСИДОРА ЗЕБЕЛЯН ЙОХАН НЕПОМУК ХУМЕЛ



В изпълнение на



Андрий Мурза, Десислава Чолакова, Лусия Харванова, Габриел Кройтору, Йозеф Хорват, Марина Димитрова -



цигулка



Мариан Мовилеану, Марта Потулска - виола



Антон Никулеску, Милан Каранович, Рудолф Леополд – виолончело



Дора Делийска, Наташа Великович, Симеон Гошев – пиано



С любезното съдействие на Посолството на Австрия в България



Барок



12.09.2024 г., 19:00 ч. Фестивален и конгресен център



Й.С. Бах – Меса h moll



Фестивален бароков оркестър



Фестивален хор



Хедър Нюхаус – сопран Хермине Хазелбьок – алт



Франц Гюртелшмид – тенор Клеменс Сандер – бас



Диригент на хора Силвия Фабианчик-Макуч



Диригент Мартин Зигхард



Барок



13.09.2024 г., 19:00 ч. Аула на Икономически университет



Ансамбъл Modo Antiquo, Италия



Диригент Федерико Сардели



Вечният Вивалди



Закриване



05.10.2024 г., 19:00 ч. Фестивален и конгресен център



Симфоничен оркестър на Българското национално радио



Диригент Георги Димитров



Марио Хосен – цигулка



Хачатурян – Aдажио от балета “Спартак"



Юлиус Конюс – Концерт за цигулка и оркестър



Шостакович – Симфония No9