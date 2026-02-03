На 16 февруари изтича крайният срок, в който желаещите да вземат участие в XXV издание на Регионалния ученически конкурс за художествено слово "Моята България“, трябва да подадат своите заявления в електронната система на конкурса.Право на участие в конкурса имат ученици от I до XII клас. Те ще бъдат разделени в четири възрастови групи, а жури, съставено от няколко поколения изтъкнати професионалисти, ще излъчи призьорите.През тази година ще бъдат връчени Специална награда на кмета на гр. Варна, награди за първо, второ, трето място и поощрения във всяка категория и възрастова група.Конкурсът "Моята България“ ще се проведе в Концертна зала на Младежки дом – Варна на 21 и 22 февруари 2026 г.Целта му е възприемане на литературата като ценност, като постижение на човешката мисъл и изпитване на потребност от общуване с нея.Организатори на РУК "Моята България“ са Община Варна и ЦПЛР – Общински детски комплекс, гр. Варна.Линк към регистрационната форма на конкурса, която е задължителна за всички участници.