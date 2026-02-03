Броени дни до крайния срок за ученически конкурс във Варна
Право на участие в конкурса имат ученици от I до XII клас. Те ще бъдат разделени в четири възрастови групи, а жури, съставено от няколко поколения изтъкнати професионалисти, ще излъчи призьорите.
През тази година ще бъдат връчени Специална награда на кмета на гр. Варна, награди за първо, второ, трето място и поощрения във всяка категория и възрастова група.
Конкурсът "Моята България“ ще се проведе в Концертна зала на Младежки дом – Варна на 21 и 22 февруари 2026 г.
Целта му е възприемане на литературата като ценност, като постижение на човешката мисъл и изпитване на потребност от общуване с нея.
Организатори на РУК "Моята България“ са Община Варна и ЦПЛР – Общински детски комплекс, гр. Варна.
Линк към регистрационната форма на конкурса, която е задължителна за всички участници.
РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА ЗА УЧАСТИЕ В РУК "МОЯТА БЪЛГАРИЯ"
