Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Община Варна и Национален младежки форум организират Варненска младежка академия. Първото издание на инициативата ще се проведе в периода от 28 до 30 ноември 2025 г. в Младежки център - Добрич, като регистрации за участие се приемат до 17 ноември – понеделник, на адрес: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScm7oHJCpTSBwi_b6Dmw-8UJSVSNy8vpbL3_ZEg1s62s2Kl7Q/viewform

Събитието е насочено към младежи на възраст между 15 и 25 години от Варна и региона, любопитни да потърсят нови знания, приключения и съмишленици. Покани са отправени към представителите на студентските съвети и ученическите организации във варненските университети и училища, но участието в младежка организация съвсем не е условие за участие, уточняват организаторите. Академията набира млади хора, които носят морския младежки дух и искат да променят средата си към по-добро.

Какви са основите на младежкото участие и защо е важно да участваме в процесите на вземане на решения на местно ниво, каква е ролята на младежките организации, ученическите и студентските съвети, какво се крие зад съкращението КМС – това са само част от темите на първото издание на Варненска младежка академия.