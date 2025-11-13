https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScm7oHJCpTSBwi_b6Dmw-8UJSVSNy8vpbL3_ZEg1s62s2Kl7Q/viewform
Събитието е насочено към младежи на възраст между 15 и 25 години от Варна и региона, любопитни да потърсят нови знания, приключения и съмишленици. Покани са отправени към представителите на студентските съвети и ученическите организации във варненските университети и училища, но участието в младежка организация съвсем не е условие за участие, уточняват организаторите. Академията набира млади хора, които носят морския младежки дух и искат да променят средата си към по-добро.
Какви са основите на младежкото участие и защо е важно да участваме в процесите на вземане на решения на местно ниво, каква е ролята на младежките организации, ученическите и студентските съвети, какво се крие зад съкращението КМС – това са само част от темите на първото издание на Варненска младежка академия.
Броени дни до първото издание на Варненска младежка академия
