Броени дни до решаването на проблема на тази детска градина във Варна
©
Част от финансирането ще бъде използвано за окончателното плащане по изместване на кабелна линия, преминаваща през двора на филиал на ДГ №44 "Валентина Терешкова“ в район "Аспарухово“.
Припомняме, че в началото на август миналата година спор за кабел в детска градина във Варна остава децата без площадки за игра.
Пространството е строителна площадка и е опасно за децата.
Ремонтът на двора започва през юни 2023 г., но само два месеца по-късно е спрян. Причината – при изкопни работи е открит кабел с високо напрежение, който не е бил отразен в подземния кадастър.
От август 2023 г. дворът е неизползваем. През топлите месеци учителите извеждат децата до улични площадки в квартала, което крие рискове за безопасността им. През зимата остават затворени в сградата.
С друга част от средствата по функция "Образование“ ще бъде изграждане на газова инсталация в ДГ №12 "Ян Бибиян“, ще бъдат платени наеми за пет детски градини за първото тримесечие, съгласно вече сключени договори, както и средства за обзавеждане на ДГ №17 "Д-р Петър Берон“ и ДГ №48 "Ран Босилек“ в с. Тополи.
Още по темата
/
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Варна излиза на протест днес
08:39 / 21.01.2026
НИМХ с предупреждение за Варна утре
19:06 / 18.01.2026
Ще осуети ли студеното време преброяването на водолюбивите птици ...
10:10 / 18.01.2026
Труп на млад мъж в центъра на Варна
17:29 / 17.01.2026
Обявиха жълт код за ледени температури във Варна! Градусите падат...
08:34 / 17.01.2026
Най-възрастният служител на Община Варна навърши 80 години
08:35 / 17.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.