Важно решение взе Комисията по наука и образование към Общинския съвет на Варна. Тя одобри разходи по функция "Образование“, които трябва да се изпълнят до 31 март. Те възлизат на 418 300 евро.Част от финансирането ще бъде използвано за окончателното плащане по изместване на кабелна линия, преминаваща през двора на филиал на ДГ №44 "Валентина Терешкова“ в район "Аспарухово“.Припомняме, че в началото на август миналата година спор за кабел в детска градина във Варна остава децата без площадки за игра.Пространството е строителна площадка и е опасно за децата.Ремонтът на двора започва през юни 2023 г., но само два месеца по-късно е спрян. Причината – при изкопни работи е открит кабел с високо напрежение, който не е бил отразен в подземния кадастър.От август 2023 г. дворът е неизползваем. През топлите месеци учителите извеждат децата до улични площадки в квартала, което крие рискове за безопасността им. През зимата остават затворени в сградата.С друга част от средствата по функция "Образование“ ще бъде изграждане на газова инсталация в ДГ №12 "Ян Бибиян“, ще бъдат платени наеми за пет детски градини за първото тримесечие, съгласно вече сключени договори, както и средства за обзавеждане на ДГ №17 "Д-р Петър Берон“ и ДГ №48 "Ран Босилек“ в с. Тополи.