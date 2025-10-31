Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
От понеделник – 3 ноември, започва есенно-зимната масова дератизация на подлези, канални шахти и дерета за  2025 г. на територията на община Варна, съобщават от Общинското предприятие "Дезинфекция, дезинсекция, дератизация“.

То ще се извършва по следния график:

Изграждане на родентицидна бариера в подлезите

03-28.11.2025 г. – 42 подлеза

Район "Владислав Варненчик“– 1857 шахти

03-07.11.2025 г. – централен район и "Кайсиева градина“

Район "Аспарухово“ – 1020 шахти

10-12.11.2025 г. – централен район – 818 шахти

13-14.11.2025 г. – кв. "Галата“ – 202 шахти

Район "Одесос“ – 2295 шахти

17-21.11.2025 г.

Район "Приморски“ – 2604 шахти

24-25.11.2025 г. – подрайон "Приморски“ – 504 шахти

26-28.11.2025 г. – подрайон "Простор“ – 1237 шахти

01-03.12.2025 г. – подрайон "Чайка“ – 863 шахти

Район "Младост“ – 3429 шахти

04-08.12.2025 г. – подрайони "Младост“ 1 – 448 шахти;  "Младост“ 2 – 889 шахти

09-11.12.2025 г. – подрайони "Трошево“ – 990 шахти;  "Св. И. Рилски“ – 385 шахти

Западна промишлена зона – 55 шахти

12-15.12.2025 г. – подрайон "Възраждане“ – 662 шахти

Кметства – 134 шахти и 5 дка дерета

16-19.12.2025 г. – Тополи – 58 шахти и 5 дка дерата;  Каменар – 57 шахти; Звездица – 19 шахти

Дерета – 611 дка

22-31.12.2025 г. – "Младост“ – 283 дка; "Приморски“ – 214 дка;

"Владислав Варненчик“– 90 дка; "Аспарухово“ – 24 дка

Дератизацията включва залагане на родентициди в каналните шахти, в дупките на гризачите или в дератизационни кутии. Използват се препарати на антикоагулантна основа, със санитарно разрешително за пускане на пазара и информационен лист за безопасност. Третиранията ще се извършват при подходящи климатични условия и стриктно спазване на условията за безопасно приложение на биоциди.