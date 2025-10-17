В сградата на Община Варна днес се състоя първото заседание на работната група, създадена с решение на Общинския съвет за изясняване на техническото на състояние на Аспаруховия мост. В срещата участваха председателят на местния парламент Христо Димитров, заместник-кметът Димитър Кирчев, общински съветници – членове на постоянната комисия по транспорт, представители на общинската администрация, експерти от браншови организации. Инициативата цели да обедини усилията на институции, специалисти и обществеността около темата за състоянието и бъдещето на най-значимото инфраструктурно съоръжение във Варна."Ние не можем да изземваме функциите на собственика на съоръжението – Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Агенция "Пътна инфраструктура“ /АПИ/. Но като жители на Варна сме пряко заинтересовани Аспаруховия мост да бъде в много добро състояние. Нашата роля е да поставяме темата на фокус и да съдействаме за търсене на решения“, подчерта Христо Димитров.По време на заседанието бе съобщено, че преди няколко години е изготвен подробен доклад от АПИ относно състоянието на моста, който обаче не е публично достъпен. Общинската администрация ще отправи искане до Агенцията документът да бъде предоставен на работната група.По информация на членове на групата, участвали в обследване на съоръжението преди години, състоянието на Аспаруховия мост към момента е добро, но за да се запази на това ниво, е необходим капиталов ремонт, чиято продължителност би била дълъг период от време. Това налага предварително планиране на обходен маршрут и изграждане на алтернативно трасе, което да осигури непрекъсната транспортна връзка по време на ремонтните дейности.На срещата беше отбелязано, че през февруари 2026 г. в Брюксел ще бъде отворена процедура, свързана с подобряване на градските транспортни връзки. Ако Варна отговаря на изискванията, градът може да кандидатства за европейско финансиране, което би подпомогнало реализацията на подобни проекти.Участниците обсъдиха и въпроса с липсата на данни за трафика по Аспаруховия мост. Те се обединиха около необходимостта от въвеждане на интелигентна система за наблюдение, която да отчита броя на преминаващите автомобили, средната скорост и натоварването на пътното платно. Предложено бе в бюджета за следващата година да се заложат средства за изграждането на такава система, както и за проект, който да предвиди намаляване на скоростта по моста с цел ограничаване на пътнотранспортните произшествия.В процеса на работа на групата ще бъдат включени и варненските народни представители, от които се очаква да съдействат за възможностите за държавно финансиране, законодателна подкрепа и институционално сътрудничество. Предвижда се също така да бъде организирана публична дискусия, чрез която компетентните институции, специалистите и гражданите да участват в обсъждането на бъдещите решения.Следващото заседание на работната група е планирано за началото на ноември, когато ще бъдат уточнени конкретните стъпки и последващите действия за оценка на състоянието на съоръжението.