Възрастен мъж е бил наръган многократно в Морската градина на Варна. Близки на жертвата споделят, че нападението е станало в подлеза между Акациите и Делфинариума, а нападателят е тръгнал е по посока морската - Пикадили парк.Извършителят е мургав, около 40-50 годишен, шарена горница, тъмна долница, около 1,70 висок, коса не много къса, обратна захапка, татуировки.Пострадалият е с опасност за живота, споделят близки на мъжа.По случая е образувано досъдебно производство, потвърдиха от Апелативна прокуратура.