Варна отново става столица на българския туризъм! На 30 и 31 октомври 2025 г. в хотел "Черно море“ ще се проведе 18-ият Черноморски туристически форум – събитие, което събира водещи експерти, институции, бизнес и млади визионери под темата: "Позиции на Българското Черноморие на международния туристически пазар – предизвикателства и перспективи“.Организатор на форума е Варненската туристическа камара в партньорство с Община Варна и Министерството на туризма.Два дни, седем панела, десетки визии за бъдещето на туризма.Първият ден ще бъде посветен на глобалните тенденции и ключовите въпроси за пазарите на Германия, Румъния, Полша, Чехия, Великобритания, Скандинавия и Близкия изток. Ще участват представители на Министерството на туризма, Община Варна, Българската хотелска асоциация, Бургаската регионална туристическа камара, представители на водещи туроператори, транспортни и хотелиерски фирми, както и международно известен анализатор на ваканционни пазари."Черноморският форум е мястото, където визията за бъдещето на морския туризъм среща реалните решения на бизнеса и държавата“, споделя проф. д-р Стоян Маринов, съпредседател на арненската туристическа камара.Акцентите на първия ден включват:- стратегии за възстановяване на германския пазар;- нови подходи към румънските туристи;- възможности на централноевропейските пазари;- ренесанс на интереса от Великобритания и Скандинавия;- визии за устойчивост и дигитална трансформация.На втория ден форумът ще продължи с вдъхновяващия Панел "Младежки визии – бъдещето е креативно“, в който ще участват студенти и ученици от Икономически университет – Варна, Колежа по туризъм, СУХНИ "Константин Преславски“ и ПГТ "Проф. д-р Асен Златаров“Младите таланти ще представят иновативни проекти – от фестивали и мобилни приложения до теми за изкуствен интелект, устойчив туризъм и футуристично хотелиерство. "Младите хора са бъдещите лидери на туризма. Форумът им дава глас и поле за реализация,“ казва г-жа Людмила Ненкова, съорганизатор на събитието.Черноморският форум е място за идеи, партньорства и вдъхновение. С 18 години история, събитието се утвърди като водеща национална и международна платформа, която обединява институции, бизнес и образование в обща цел – устойчиво и конкурентно бъдеще на Българското Черноморие. "Форумът е катализатор на идеи, които се превръщат в реални политики и успешни практики,“ коментира Красимира Стоянова от Албена АД.