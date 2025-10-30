ЗАРЕЖДАНЕ...
Бъдещето на родното Черноморие обсъждат на туристически форум във Варна
Организатор на форума е Варненската туристическа камара в партньорство с Община Варна и Министерството на туризма.
Два дни, седем панела, десетки визии за бъдещето на туризма.
Първият ден ще бъде посветен на глобалните тенденции и ключовите въпроси за пазарите на Германия, Румъния, Полша, Чехия, Великобритания, Скандинавия и Близкия изток. Ще участват представители на Министерството на туризма, Община Варна, Българската хотелска асоциация, Бургаската регионална туристическа камара, представители на водещи туроператори, транспортни и хотелиерски фирми, както и международно известен анализатор на ваканционни пазари.
"Черноморският форум е мястото, където визията за бъдещето на морския туризъм среща реалните решения на бизнеса и държавата“, споделя проф. д-р Стоян Маринов, съпредседател на арненската туристическа камара.
Акцентите на първия ден включват:
- стратегии за възстановяване на германския пазар;
- нови подходи към румънските туристи;
- възможности на централноевропейските пазари;
- ренесанс на интереса от Великобритания и Скандинавия;
- визии за устойчивост и дигитална трансформация.
На втория ден форумът ще продължи с вдъхновяващия Панел "Младежки визии – бъдещето е креативно“, в който ще участват студенти и ученици от Икономически университет – Варна, Колежа по туризъм, СУХНИ "Константин Преславски“ и ПГТ "Проф. д-р Асен Златаров“
Младите таланти ще представят иновативни проекти – от фестивали и мобилни приложения до теми за изкуствен интелект, устойчив туризъм и футуристично хотелиерство. "Младите хора са бъдещите лидери на туризма. Форумът им дава глас и поле за реализация,“ казва г-жа Людмила Ненкова, съорганизатор на събитието.
Черноморският форум е място за идеи, партньорства и вдъхновение. С 18 години история, събитието се утвърди като водеща национална и международна платформа, която обединява институции, бизнес и образование в обща цел – устойчиво и конкурентно бъдеще на Българското Черноморие. "Форумът е катализатор на идеи, които се превръщат в реални политики и успешни практики,“ коментира Красимира Стоянова от Албена АД.
