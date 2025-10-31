Студенти от специалност "Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“ във Варненския свободен университет "Черноризец Храбър“ имат възможност да натрупат лични впечатления за работата на Апелативния съд. В поредица от посещения те присъстваха на открито заседание по наказателни дела и видяха как работят деловодствата в трите отделения. В компанията на своя преподавател по полицейско право съдия Росица Тончева второкурсниците разгледаха Съдебната палата и получиха информация за различните органи на съдебната власт, които се помещават на пл. "Независимост“. От младши експерт Васил Русев – младши инструктор по охраната в сектор Охрана на сгради научиха за дейността на областно звено "Охрана на съдебната власт". Младите хора – бъдещи служители по сигурността, разбраха защо са въведени и защо трябва да се спазват мерките за сигурност в зданията на съдебната власт."Посещенията в съда обогатяват теорията с практика, съвсем различно е да видим как функционира съдът, това увеличава интереса ни към правните науки“, споделиха студентите. "Винаги се радвам да показвам "отвътре“ нашето служебно ежедневие на ученици и студенти, защото само по този начин те могат да се убедят лично в отговорността, с която всеки от нас работи, да видят колко труд на много хора се крие във всяко дело и сами да стигнат до извод, че съдът заслужава обществено доверие“, каза съдия Росица Тончева.