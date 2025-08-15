Националният превозвач "България Еър“ отговаря на засиления пътнически интерес през летните месеци с допълнителни полети по вътрешните линии София – Варна и София – Бургас в края на август и началото на септември.Новите полети ще осигурят на пътниците още повече удобство и гъвкавост при планирането на пътуванията между столицата и морските градове.22 август / 29 август / 5 септември· София – Варна: 18:10 – 19:00· Варна – София: 19:40 – 20:3022 август / 5 септември· София – Бургас: 15:00 – 15:50· Бургас – София: 16:30 – 17:2024 август· София – Бургас: 15:00 – 15:50· Бургас – София: 16:30 – 17:20· София – Варна: 18:10 – 19:00· Варна – София: 19:40 – 20:308 септември· София – Бургас: 15:00 – 15:50· Бургас – София: 16:30 – 17:20