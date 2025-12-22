По повод коледните и новогодишните празници самотни и уязвими възрастни варненци получиха дарение от Българската хранителна банка. Благодарение на подкрепата бяха осигурени сладки изкушения, които донесоха празнично настроение на лицата в нужда, съобщиха от Община Варна, от къдзето допълниха, че от началото на годината предоставя почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за хора с увреждания и възрастни граждани в невъзможност за самообслужване по проект "Иновативни здравно-социални услуги в домашна среда в община Варна“, финансиран по Програма "Развитие на човешките ресурси“ 2021–2027 г.Към момента в проекта са включени 370 лица, нуждаещи се от подкрепа чрез интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда. Те включват дейности за посрещане на ежедневните нужди на потребителите - хранене и приготвяне на храна, преобличане и поддържане на лична хигиена, чистотата на жилището, доставка и дозиране на лекарства, и др. Услугата се предоставя за срок от 24 месеца, а общата стойност на проекта възлиза на 4,41 млн. лв.