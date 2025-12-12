В навечерието на коледните и новогодишните празници Езиковият център на Варненския свободен университет "Черноризец Храбър“ се превърна в пространство на културно общуване и ново знание. Чужденците от подготвителния курс за езикова и специализирана подготовка, заедно със студенти по програма "Еразъм+“, участваха в културно-образователна лекция, посветена на темата "Български коледни традиции и обичаи“. Събитието беше организирано и проведено от Департамента за чуждоезиково обучение и следдипломна квалификация.Доц. д-р Димитър Маринов и ст. преп. Лъчезар Попов представиха богатството на българската коледна обредност, като насочиха вниманието към традициите, свързани с Бъдни вечер и Рождество Христово. Интересът на участниците бе особено силен при разказите за замесването на обредния хляб, символиката на постните ястия и коледуването като един от най-обичаните български ритуали. Преподавателите разкриха и значението на отделните обредни действия, превърнали празничния цикъл в носител на духовност, надежда и благопожелания.Лекцията завърши с кратък филм, който позволи на обучаемите да видят отблизо красотата и детайлите на българските празнични традиции. Впечатленията бяха силно положителни, а студентите споделиха желание да участват и в следващите инициативи от културния календар на университета.В рамките на събитието чуждестранни студенти от програмата "Еразъм+“ получиха сертификати за отличните резултати, постигнати в 30-часовия курс по разговорен български език – признание за техния труд и активна ангажираност към изучаването на езика и културата на България.