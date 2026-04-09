Българският научноизследователски кораб "Св. св. Кирил и Методий" акостира на Морската гара във Варна след 5 месечна мисия до Антрактида днес, 9 април.

Полярниците слязоха на родна земя точно в 13 часа. Екипажът на научноизследователския кораб бе посрещнат от редица официални лица - служебният министър на околната среда и водите Юлиян Попов, зам.-кмета на Варна, Илия Коев, ректорът на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров“ адмирал проф. д-р Калин Калинов, проф. Христо Пимпирев и други.

Най-развълнувани, разбира се, бяха близките на български полярници, които чакаха повече от час завръщането на кораба у дома след приключването на неговата четвърта мисия до Антрактида.

"Гордейте се с това, че нещо, което наричахме предизвикателство, ве преевърнахте в рутинно изпълнение. Дължим голяма благодарност на екипа и на тяхното мъжество и това, че се предствиха достойно на 11 хиляди километра от дома", каза адмирал проф. д-р Калин Калинов.