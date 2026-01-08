Българският научноизследователски кораб с важна доставка за испанската база в Антарктида
Същевременно от кораба и на брега на острова беше осигурено вземане на теренни проби по научноизследователски проекти на учени от Черна гора и Румъния. След успешно завършилите съвместни дейности, членове на екипажа на ник 421 посетиха испанската база "Габриел де Кастиля“, а от своя страна командирът на базата и представители от неговия персонал посетиха НИК 421 за работна закуска.
Научноизследователският кораб "Св. св. Кирил и Методий“ продължава осигуряването на научноизследователската дейност, като част от 34-тата българска антарктическа експедиция до остров Ливингстън.
