Научноизследователският кораб "Св. св. Кирил и Методий“, с бордови номер 421 (НИК 421), посети испанската антарктическа база "Габриел де Кастиля“ на вулканичния остров Дисепшън. Екипажът на кораба в сътрудничество с персонала на базата проведоха товаро-разтоварна операция за стоварване на брега на транспортираните от НИК 421 товари, качени на борда в Картахена, Кралство Испания. На испанската база бяха доставени материали за изграждането на нова научноизследователска лаборатория и мобилен дизел-генератор за осигуряване на електрозахранването ѝ.Същевременно от кораба и на брега на острова беше осигурено вземане на теренни проби по научноизследователски проекти на учени от Черна гора и Румъния. След успешно завършилите съвместни дейности, членове на екипажа на ник 421 посетиха испанската база "Габриел де Кастиля“, а от своя страна командирът на базата и представители от неговия персонал посетиха НИК 421 за работна закуска.Научноизследователският кораб "Св. св. Кирил и Методий“ продължава осигуряването на научноизследователската дейност, като част от 34-тата българска антарктическа експедиция до остров Ливингстън.