През четвъртото тримесечие на 2025 г. местните администрации в област Варнаса издали разрешителни за строеж на 192 жилищни сгради с 2 414 жилища в тях ис 246 351 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 31 други сгради с 28 037 кв. мРЗП.Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж нажилищни сгради намаляват с 10.7%, докато броят на жилищата в тях, както иразгънатата им застроена площ се увеличават съответно с 95.3 и 75.0%. Прииздадените разрешителни за строеж на други сгради се наблюдава спад както приброя им - с 53.0%, така и при разгънатата им застроена площ - с 66.2%.В сравнение с четвъртото тримесечие на 2024 г. издадените разрешителни застроеж на нови жилищни сгради се увеличават с 11.0%, жилищата в тях - със 102.3%, както и разгънатата им застроена площ - с 80.9%. По-малко са издаденитеразрешителни за строеж на други сгради, както и тяхната РЗП, съответно с 58.7 и62.8%.По издадени разрешителни за строеж на нови жилищни сгради област Варна ена четвърто място в страната. Първа е област Пловдив с издадени 465 брояразрешителни за строеж на нови жилищни сгради, следвана от областите София(столица) с 299 и София с 267 броя. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите Пловдив - 4 452 и София (столица) - 3 864.През четвъртото тримесечие на 2025 г. в област Варна е започнал строежът на175 жилищни сгради с 1 102 жилища в тях и със 153 892 кв. м разгъната застроенаплощ и на 31 други сгради с 63 335 кв. м РЗП.Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради са повече с20.7%, жилищата в тях - с 66.5%, а разгънатата им застроена площ - със 73.6%. При започнатите други видове сгради е регистриран спад с 8.8%, докато тяхната застроена площ нараства със 77.4%.В сравнение с четвъртото тримесечие на 2024 г. започнатите нови жилищнисгради се увеличават с 13.6%, жилищата в тях - с 38.4%, както и разгънатата имзастроена площ - с 67.6%. Започнал е строежът на 34.8% повече други видове сгради, като разгънатата им застроена площ се е увеличила над един път и половина.По започнато строителство на нови сгради област Варна е на пето място встраната. Преди нея са областите: Пловдив - 402 жилищни и 90 други сгради.