Бумът на строителството във Варна не спира, ето колко нови сгради предстои да се вдигнат
са издали разрешителни за строеж на 192 жилищни сгради с 2 414 жилища в тях и
с 246 351 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 31 други сгради с 28 037 кв. м
РЗП.
Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на
жилищни сгради намаляват с 10.7%, докато броят на жилищата в тях, както и
разгънатата им застроена площ се увеличават съответно с 95.3 и 75.0%. При
издадените разрешителни за строеж на други сгради се наблюдава спад както при
броя им - с 53.0%, така и при разгънатата им застроена площ - с 66.2%.
В сравнение с четвъртото тримесечие на 2024 г. издадените разрешителни за
строеж на нови жилищни сгради се увеличават с 11.0%, жилищата в тях - със 102.3%, както и разгънатата им застроена площ - с 80.9%. По-малко са издадените
разрешителни за строеж на други сгради, както и тяхната РЗП, съответно с 58.7 и
62.8%.
По издадени разрешителни за строеж на нови жилищни сгради област Варна е
на четвърто място в страната. Първа е област Пловдив с издадени 465 броя
разрешителни за строеж на нови жилищни сгради, следвана от областите София
(столица) с 299 и София с 267 броя. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите Пловдив - 4 452 и София (столица) - 3 864.
През четвъртото тримесечие на 2025 г. в област Варна е започнал строежът на
175 жилищни сгради с 1 102 жилища в тях и със 153 892 кв. м разгъната застроена
площ и на 31 други сгради с 63 335 кв. м РЗП.
Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради са повече с
20.7%, жилищата в тях - с 66.5%, а разгънатата им застроена площ - със 73.6%. При започнатите други видове сгради е регистриран спад с 8.8%, докато тяхната застроена площ нараства със 77.4%.
В сравнение с четвъртото тримесечие на 2024 г. започнатите нови жилищни
сгради се увеличават с 13.6%, жилищата в тях - с 38.4%, както и разгънатата им
застроена площ - с 67.6%. Започнал е строежът на 34.8% повече други видове сгради, като разгънатата им застроена площ се е увеличила над един път и половина.
По започнато строителство на нови сгради област Варна е на пето място в
страната. Преди нея са областите: Пловдив - 402 жилищни и 90 други сгради.
Александър Шопов, КНСБ: Надяваме се да не се налага да предприемаме по-мащабни протестни действия
Община Варна подкрепя исканията на КНСБ за 5% увеличение на запла...
19:25 / 09.03.2026
Градусите тръгват нагоре във Варна
19:16 / 09.03.2026
След по-малко от 30 минути: Аспарухов мост беше отворен
12:34 / 09.03.2026
Движението по Аспарухов мост ще бъде затворено само в едната посо...
11:57 / 09.03.2026
Варна на четвърто място по брой клинични пътеки в страната
12:42 / 09.03.2026
Синдикатите за кризата в Градски транспорт-Варна: Ако заплатите н...
11:06 / 09.03.2026
