Над 200 души се събраха на предпремиерата на най-новия роман на Захари Карабашлиев във Варна, която се състоя на 27 ноември в Кампус90. Залата се оказа недостатъчна за желаещите да се срещнат с един от най-продаваните родни автори.Пред варненска публика Карабашлиев представи книгата си "Последният ловец на делфини“, която е на пазара само от броени дни.Талантливите актьори Симеон Лютаков и Недялко Стефанов влязоха в ролите на двама от героите. Те прочетоха пред публика сцена от романа, с която събудиха интереса на варненските читатели.Най-нетърпеливите закупиха "Последният ловец на делфини“, а после чакаха повече от час за автограф от Карабашлиев. Някои дори започнаха да четат още на опашката.Варна е сред основните герои в романа, затова и се оказва първото място, на което авторът представя своята творба.