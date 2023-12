C-Block ще пеят във Варна в новогодишна нощ

© Община Варна организира станалия традиционен празничен концерт "Заедно в новогодишната нощ". Празничната програма ще започне в 22:00 часа на 31 декември и ще продължи до 2:00 ч. на 1 януари.



Специално за събитието на площад "Независимост“ ще бъде монтирана уникална за България 3D LED сцена, предвидени са и лазерни ефекти.



Пикът на празничната програма е участието на известната хип-хоп група C-Block, която ще изпълни за първи път пред варненската публика ретро хитовете си Keep Movin’, So Strung Out, Time Is Tickin’ Away, Broken Wings, We Believe и др.



На сцената на площад "Независимост" ще излязат още Стенли и неговите музиканти, които ще изпълнят незабравимите песни на група "Тангра“, научи още Varna24.bg.



По традиция варненските артисти са преобладаваща част от програмата на концерта. Сред участниците са певицата Виктория Георгиева /Victoria/, представила страната ни на "Евровизия“ 2021, финалистите от "Гласът на България“ - Тино /TINO/ и Александър Петров.