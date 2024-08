"Цар Лъв" във Варна на 14 август с отбор нови малки лъвчета

© Варненският Летен театър ще се превърне в африканска савана на 14 август с любимия на малки и големи "Цар Лъв“. В песните, танците и невероятната сценография на хитовия мюзикъл ще оживее историята на прогоненото лъвче Симба, което пораства и се завръща като Царя на джунглата. По оригиналната музика на Елтън Джон и Ханс Цимер екипът на Държавна опера Варна създава сценичен шедьовър, който вече три години е сред най-обичаните от публиката спектакли.



Сценичните решения са на режисьора Петко Бонев, а диригент е властелинът на мюзикъла маестро Страцимир Павлов. В пластиката на Анна Пампулова всяка роля кореспондира с движенията на животното, което изпълнителят пресъздава, а на сценични бойни техники артистите обучава Николай Градинар-Дериволков. Красивите оригинални костюми са на Ася Стоименова. В ролите на малките лъвчета ще дебютират децата Никол Проданова и Ясен Белев. Още три деца се присъединяват към екипа на "Цар Лъв“ – Изабела Павлова, Мария Симонова и Кенан Юмер. Порасналите Симба и Нала ще са Лилия Илиева-Михайлова и Велин Михайлов. В злодея Скар ще се превъплъти Нейчо Петров – Реджи, а Йоан Попов и Даниел Добрев ще разсмиват зрителите в ролите на Тимон и Пумба. В мюзикъла ще звучат "I Just Can't Wait to Be King", "Circle of life“, "Hakuna Matata“, "Can You Feel the Love Tonight“ и още мелодии от саундтрака на любимия анимационен филм, награден с два Оскара и един Златен глобус. Завладяващата история за лъвчето Симба, което преминава през опасности и приключения, за да се превърне в могъщия цар на животните, ще се разгърне на голямата сцена в много цвят, танц и интригуващи музикални изпълнения.