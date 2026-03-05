Между 900 и 1100 евро струват шофьорските курсове във Варна, а поскъпването се дължи главно на сервизната поддръжка на автомобилите. Това обобщиха за радио Варна автоинструкторите Радослав и Павлина Разцваркови. Повишението на таксите за обслужване и гражданска отговорност неминуемо води до ръст в цената. Въпреки че някои предлагат курсове с по-ниска себестойност, това води до компромис с качеството на подготовката на водачите, коментираха още Разцваркови.Ключови за доброто поведение на пътя са практиката и средата, в която израстват децата, вземайки пример от шофирането на своите родители Всичко е заложено от ранна възраст, категорични са автоинструкторите.Проблемни участъци, осеяни не с дупки, а с кратери, има по пътищата във Варна, обобщиха Разцваркови в контекста на темата на деня за сутрешния блок за състоянието на инфраструктурата в града. Някои от дупките са толкова големи и за да се заобиколят, водачите трябва да влязат в насрещното, което е предпоставка за катастрофи, допълниха Радослав и Павлина Разцваркови. С тях разговаря Иван Бар