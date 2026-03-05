Цената на шофьорските курсове във Варна отново скочи
Ключови за доброто поведение на пътя са практиката и средата, в която израстват децата, вземайки пример от шофирането на своите родители Всичко е заложено от ранна възраст, категорични са автоинструкторите.
Проблемни участъци, осеяни не с дупки, а с кратери, има по пътищата във Варна, обобщиха Разцваркови в контекста на темата на деня за сутрешния блок за състоянието на инфраструктурата в града. Някои от дупките са толкова големи и за да се заобиколят, водачите трябва да влязат в насрещното, което е предпоставка за катастрофи, допълниха Радослав и Павлина Разцваркови. С тях разговаря Иван Бар
