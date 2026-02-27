От началото на март цената на водата във Варненско се повишава.От началото на другия месец потребителите вече ще плащат 3,2 евро с ДДС, при 2,842 евро досега. Това показват данни, публикувани на сайта на "ВиК - Варна“.От 1 март се увеличава цената и на трите компонента, формиращи крайната стойност. Доставянето на питейна вода за битовите и приравнени към тях абонати става 1,968 евро с ДДС, при 1,836 евро към момента. Сметката сочи, че увеличението на цената е с малко над 6,5 на сто.