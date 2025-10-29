ЗАРЕЖДАНЕ...
Цените на имотите във Варна поскъпват пропорционално на забогатяването на гражданите
Миграцията към по-добрите за живеене градове и към по-добри доходи е фактор. Лихвите също се отразяват, обясни той.
Според Ганев поскъпването е "около 40% за десетина години, изваждайки инфлационните процеси".
Цените са такива поради интереса към недвижимата собственост основно в 7-8 пазара в България, които държат около 40-50% от всички сделки в страната. Там цените растат с много бързи темпове. Същевременно в много от малките общини и областни градове цените не надвишават 1000 евро на квадратен метър. За София средната цена за кв. м. е 2300-2500 евро. В София, Пловдив и Варна тя расте пропорционално на ръста на заплатите, обясни пред БНР експертът.
Ганев очаква успокояване на пазара най-вече заради промяната в ирационалния аспект – очакването, което през последните 2-3 години е накарало повече хора авансово да придобият собственост.
"И тези хора няма да бъдат на пазара в първото тримесечие, шестмесечие на 2026 г. Тръгване надолу е трудно да предвидя. Очаквам спад не на цените, а на ръстовете: 15-16%, 10% за някои градове."
Дългосрочно не може да се очаква драстична промяна във факторите, които влияят на пазара на недвижимите имоти, смята Добромир Ганев.
Той обаче изрази притеснения относно политическите решения, свързани с бюджета и задлъжняването, което може да доведе до вдигане на данъци.
милковив
преди 52 мин.
Поредният малоумник с поредното малоумно изказване. Не знам каква е целта и какъв е смисълът да се говорят подобни небивалици. Пропорционално се вдигали цените на имотите спрямо заплатите!?! Преди няколко години цената на квадрат в Пловдив беше 400 евро, сега надхвърля 2000. Не съм чул на някой да са му повишили заплатата петорно. Дори и на търтеите от полицията и армията ги вдигнаха "само" двойно. Да, има движение на хора към Пловдив от цяла южна България, но тези хора идват тук не заради по-високи доходи, а заради някакви доходи изобщо. Защото по родните им места промишлеността и селското стопанство бяха тотално ликвидирани и те нямат какво да ядат. А балонът с цените на имотите неминуемо ще се спука рано или късно. Защото доскоро можеше да си позволиш да си купиш жилище и да плащаш цял живот кредит, а сега вече се оказва, че животът няма да ти стигне. Причината е именно тази, че ръстът на цените многократно изпреварва ръста на доходите и хората не могат да си позволят по-големи вноски, за да изплатят дълга си за същото време.
