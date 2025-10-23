ЗАРЕЖДАНЕ...
Централният варненски район "Одесос" празнува днес
©
На 23 октомври 1878 г. новоназначеният губернатор Павел Баумгартен, натоварен със задачата да изгради българската администрация в града, въвежда гражданското управление и назначава първия Градски съвет, Окръжен управител и Окръжен съдебен съвет. За председател на Градския съвет – еквивалент на днешния кмет – е определен Петър Попов. Съветът се състои от петима души – включително писар и касиер – и отразява тогавашния облик на Варна: сред съветниците има един турчин и един арменец, представители на многообразието на града още от онези времена.
ПРОГРАМА НА ПРАЗНИКА – 23 ОКТОМВРИ
10:30 ч. – Водосвет за здраве и успехи В сградата на район "Одесос“ ще бъде отслужен празничен водосвет от отец Василий Шаган от храм "Св. Никола“.
През целия ден – Вход свободен в Музея за нова история на Варна По инициатива на район "Одесос“ и в партньорство с Регионален исторически музей – Варна, в чест на празника входът ще бъде свободен за всички посетители. Жителите и гостите на Варна са поканени да се включат в безплатни беседи: 10:00 ч., 13:00 ч.,15:00 ч. и 17 ч.
Всички варненци са поканени да се включат в празника и да се потопят в историята на града чрез експозициите на музея!
19:00 ч. – Празничен концерт в Художествената галерия – Варна Вечерта ще завърши с концерт на квартет класическа музика, който ще изпълни произведения на Бетовен, Франк и Шнитке – посветен на духа, културата и единството на "Одесос“.
Кметът на район "Одесос“ Янислава Шопова кани всички жители и гости на Варна да се присъединят към празничните събития: "23 октомври е дата, която ни връща към корените на местното самоуправление и силата на общността. Това е празник на историята, духа и хората, които градят своя "Одесос“ всеки ден. Каня всички варненци да споделим този ден заедно – с уважение към миналото и с вяра в бъдещето.“
Още от категорията
/
Дебат в Европарламента заради ареста на Благомир Коцев: "Ако изгубим демокрацията в България, губим самата България"
22.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Дебат в Европарламента заради ареста на Благомир Коцев: "Ако изгу...
20:09 / 22.10.2025
Поликлиниката в село Аврен - реновирана, но без лекари
13:06 / 19.10.2025
Ето къде няма да има вода във Варна
10:22 / 19.10.2025
Фестивал на движението и спорта във Варна
10:11 / 19.10.2025
Един район във Варна без ток днес
10:08 / 19.10.2025
ОДМВР-Варна предупреди за нова схема, бъдете внимателни!
09:59 / 18.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.