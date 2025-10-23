История, дух и традиция – район "Одесос“ празнува началото на местното самоуправление. С решение на Общински съвет – Варна от 2012 г. 23 октомври е обявен за официален празник на район "Одесос“. Датата е избрана, защото се счита за начало на местното самоуправление във Варна.На 23 октомври 1878 г. новоназначеният губернатор Павел Баумгартен, натоварен със задачата да изгради българската администрация в града, въвежда гражданското управление и назначава първия Градски съвет, Окръжен управител и Окръжен съдебен съвет. За председател на Градския съвет – еквивалент на днешния кмет – е определен Петър Попов. Съветът се състои от петима души – включително писар и касиер – и отразява тогавашния облик на Варна: сред съветниците има един турчин и един арменец, представители на многообразието на града още от онези времена.ПРОГРАМА НА ПРАЗНИКА – 23 ОКТОМВРИ10:30 ч. – Водосвет за здраве и успехи В сградата на район "Одесос“ ще бъде отслужен празничен водосвет от отец Василий Шаган от храм "Св. Никола“.През целия ден – Вход свободен в Музея за нова история на Варна По инициатива на район "Одесос“ и в партньорство с Регионален исторически музей – Варна, в чест на празника входът ще бъде свободен за всички посетители. Жителите и гостите на Варна са поканени да се включат в безплатни беседи: 10:00 ч., 13:00 ч.,15:00 ч. и 17 ч.Всички варненци са поканени да се включат в празника и да се потопят в историята на града чрез експозициите на музея!19:00 ч. – Празничен концерт в Художествената галерия – Варна Вечерта ще завърши с концерт на квартет класическа музика, който ще изпълни произведения на Бетовен, Франк и Шнитке – посветен на духа, културата и единството на "Одесос“.Кметът на район "Одесос“ Янислава Шопова кани всички жители и гости на Варна да се присъединят към празничните събития: "23 октомври е дата, която ни връща към корените на местното самоуправление и силата на общността. Това е празник на историята, духа и хората, които градят своя "Одесос“ всеки ден. Каня всички варненци да споделим този ден заедно – с уважение към миналото и с вяра в бъдещето.“