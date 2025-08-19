Подменени са 4500 м2 тротоарни настилки в район "Одесос“. Това стана ясно по време на редовната оперативка в Община Варна.Остава да бъде извършена рехабилитацията на още само 413 м2 от пешеходните зони, предимно около детски градини в района, стана ясно от доклада на районния кмет.Строителната дейности по подмяната на тротоарните настилки вървят по график и са почти на финалната права и в другите райони на Варна, докладваха от общинската администрация. По план се движат поливните дейности в града.