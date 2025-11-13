Центърът за медиация към Окръжен съд – Варна стана на 10 години
С техните усилия и отдаденост Центърът за медиация се утвърди като пример за ефективно прилагане на извънсъдебно разрешаване на спорове и като партньор на съда в стремежа към по-бързо, достъпно и човечно правосъдие. Моделът на Центъра във Варна се превърна в модел и за други съдилища в страната.
От юли 2025 г., след влизането в сила на Наредба № 12 от 28 юли 2025 г., медиацията в съдебната система навлезе в нов етап на развитие. Съгласно законовите промени, страните по определени видове граждански и търговски дела, разглеждани в Окръжен съд – Варна и в районните съдилища на Варна, Провадия и Девня, образувани след 12 юли тази година, вече задължително се насочват от съдиите към първа информационна среща по медиация.
С този преход медиацията се утвърждава като неразделна част от съдебния процес, а трудът на медиаторите, одобрени от Висшия съдебен съвет, вече ще бъде заплащан от бюджета на съда.
В знак на благодарност към всички медиатори-доброволци, които през годините са изградили авторитета и доверието в този способ за разрешаване на спорове, Окръжен съд – Варна организира специално събитие. По време на него бяха отличени хората, които със своята отдаденост и убеждение, че диалогът е пътят към разбирателството, поставиха основите на медиацията във Варна.
"Когато в края на миналата година поех управлението на съда, за мен беше лесно, защото организацията на този процес беше направена и проверена във времето. Имах обучени съдии, какво се очаква от тях, имах и обучени координатори с едно десетилетие стаж и едно ядро от подготвени медиатори, които практикуваха наученото. Благодаря на предишния председател на Окръжен съд Варна, Марин Маринов и на Ерна Якова – бившия председател на Районен съд – Варна, че са предприели тази стъпка и са поставили основата на медиацията в съда“, изтъкна съдия Цвета Павлова, председател на Окръжен съд – Варна и негов настоящ председател. Тя изрази специалната си благодарност към съдия Десислава Жекова, която през годините е работила за популяризирането на метода и дейно е участвала в законодателните промени, приети през лятото на тази година. Десислава Жекова беше определена и за съдия, отговарящ за организацията на Съдебния център по медиация към Окръжен съд – Варна, който вече работи по нов начин.
Председателят на Апелативен съд – Варна, съдия Марин Маринов подчерта, че всичко постигнато е било възможно благодарение на отговорното отношение, подкрепата, всеотдайната и доброволна работа на медиаторите, повярвали в силата медиацията като път
към разбирателство, справедливост и човечност. Той отличи и подкрепата по този дълъг път и на Лиляна Барганска и Венета Иванова от институт "Итера“, благодарение на които са били осъществени множество състезания за ученици и студенти, конференции и събития, чрез които алтернативният способ за разрешаване на спорове е станал по-познат сред обществеността в региона.
Съдия Павлова и съдия Маринов съобщиха, че вече е в ход разширяването на Центъра, където ще се провеждат медиационните срещи, за да може страните по висящи съдебни спорове да преговарят в една по-комфортна и приветлива обстановка.
