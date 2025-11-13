През ноември Окръжен съд – Варна отбеляза десетата годишнина от създаването на Центъра за медиация, който от своето основаване до днес функционира изцяло на доброволен принцип. През изминалото десетилетие над 30 обучени медиатори са предоставяли безвъзмездно своя труд, знания и време, за да подпомогнат страните по висящи дела да постигнат взаимноприемливи споразумения и да разрешат конфликтите си по мирен и конструктивен начин.С техните усилия и отдаденост Центърът за медиация се утвърди като пример за ефективно прилагане на извънсъдебно разрешаване на спорове и като партньор на съда в стремежа към по-бързо, достъпно и човечно правосъдие. Моделът на Центъра във Варна се превърна в модел и за други съдилища в страната.От юли 2025 г., след влизането в сила на Наредба № 12 от 28 юли 2025 г., медиацията в съдебната система навлезе в нов етап на развитие. Съгласно законовите промени, страните по определени видове граждански и търговски дела, разглеждани в Окръжен съд – Варна и в районните съдилища на Варна, Провадия и Девня, образувани след 12 юли тази година, вече задължително се насочват от съдиите към първа информационна среща по медиация.С този преход медиацията се утвърждава като неразделна част от съдебния процес, а трудът на медиаторите, одобрени от Висшия съдебен съвет, вече ще бъде заплащан от бюджета на съда.В знак на благодарност към всички медиатори-доброволци, които през годините са изградили авторитета и доверието в този способ за разрешаване на спорове, Окръжен съд – Варна организира специално събитие. По време на него бяха отличени хората, които със своята отдаденост и убеждение, че диалогът е пътят към разбирателството, поставиха основите на медиацията във Варна."Когато в края на миналата година поех управлението на съда, за мен беше лесно, защото организацията на този процес беше направена и проверена във времето. Имах обучени съдии, какво се очаква от тях, имах и обучени координатори с едно десетилетие стаж и едно ядро от подготвени медиатори, които практикуваха наученото. Благодаря на предишния председател на Окръжен съд Варна, Марин Маринов и на Ерна Якова – бившия председател на Районен съд – Варна, че са предприели тази стъпка и са поставили основата на медиацията в съда“, изтъкна съдия Цвета Павлова, председател на Окръжен съд – Варна и негов настоящ председател. Тя изрази специалната си благодарност към съдия Десислава Жекова, която през годините е работила за популяризирането на метода и дейно е участвала в законодателните промени, приети през лятото на тази година. Десислава Жекова беше определена и за съдия, отговарящ за организацията на Съдебния център по медиация към Окръжен съд – Варна, който вече работи по нов начин.Председателят на Апелативен съд – Варна, съдия Марин Маринов подчерта, че всичко постигнато е било възможно благодарение на отговорното отношение, подкрепата, всеотдайната и доброволна работа на медиаторите, повярвали в силата медиацията като пъткъм разбирателство, справедливост и човечност. Той отличи и подкрепата по този дълъг път и на Лиляна Барганска и Венета Иванова от институт "Итера“, благодарение на които са били осъществени множество състезания за ученици и студенти, конференции и събития, чрез които алтернативният способ за разрешаване на спорове е станал по-познат сред обществеността в региона.Съдия Павлова и съдия Маринов съобщиха, че вече е в ход разширяването на Центъра, където ще се провеждат медиационните срещи, за да може страните по висящи съдебни спорове да преговарят в една по-комфортна и приветлива обстановка.