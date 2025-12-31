В последния ден от годината някои райони на Варна остават без вода. Това съобщиха от "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД.Поради авария от 14ч. до около 20ч. без вода ще бъдат абонатите в районите на бул. "Мария Луйза", бул. "Цар Освободител", бул. "Княз Борис І", ул. "Царевец", бул. "Левски", ул. "Прилеп", ул. "Акад.А.Сахаров", бул. "Сливница", бул. "Хр.Смирненски", ул"Акад.Курчатов",ул. "Т.Влайков", ул. "Кракра", бул. "Хр.Ботев" до ул. "Девня" и част от ж.к. "Трошево".