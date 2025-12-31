ЧНГ! Няколко района на Варна остават без вода!
Поради авария от 14ч. до около 20ч. без вода ще бъдат абонатите в районите на бул. "Мария Луйза", бул. "Цар Освободител", бул. "Княз Борис І", ул. "Царевец", бул. "Левски", ул. "Прилеп", ул. "Акад.А.Сахаров", бул. "Сливница", бул. "Хр.Смирненски", ул"Акад.Курчатов",ул. "Т.Влайков", ул. "Кракра", бул. "Хр.Ботев" до ул. "Девня" и част от ж.к. "Трошево".
Варненски свещеник, баща на 6 деца: Мъжете в семейството трябва да създават мир и спокойствие в дома
Внукът на една от загиналите в катастрофата на Колхозен пазар: Ще...
14:11 / 30.12.2025
АПИ: Ограничения по АМ "Хемус" в района на Варна
18:10 / 29.12.2025
