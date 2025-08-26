ЗАРЕЖДАНЕ...
ЧСИ предлага за продажба хотел-ресторант във Варна за близо 1 млн. лева
© Фейсбук
Става въпрос за хотел-ресторант "Гардиа“ със застроена площ 450 кв.м. съгласно акт за собственост, а съгласно скица - с площ 338 кв.м., състоящ се от: приземен етаж с машинно помещение за асансьор, вентилационно, четири броя складове, лекарски кабинети, фитнес зала, сауна, душове, нафтено стопанство /резервоар/, котелно, баня, ел. табло, тоалетни, стълбище за етажите и стълбище за ресторанта, дневен бар с открита и покрита тераса и др.
Първи етаж, състоящ се от фоайе, администрация, склад, лоби-бар, стълбище за етажите, сервизни помещения, ресторант, включващ зала за хранене, открита тераса, кухненски блок, склад, битов и товарен асансьор; втори етаж, състоящ се от: стълбище, коридор, два склада, седем броя хотелски стаи /входно антре, баня-тоалет, стая и балкон/, апартамент, състоящ се от входно антре, спалня, дневна, баня-тоалет и балкон;
Трети етаж, състоящ се от: стълбище, коридор, два склада, пет броя хотелски стаи /входно антре, баня-тоалет, стая и балкон/ два броя апартаменти/входно антре, спалня, дневна, баня-тоалет и балкон/; четвърти етаж, състоящ се от: стълбище, склад, пет броя хотелски стаи със сервизни помещения, ведно с изградения в имота външен басейн и полумасивен дървен навес.
Документи за участие в публичната продан могат да се подават до 15 септември.
За повече информация вижте ТУК.
Още от категорията
/
Скъпичко ще ви излезе да хапнете на Морска гара, за човек трябват около 100 лв., а пържолите се таксуват на грамаж!
16.08
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Община Варна започва собствена проверка за удареното от ток дете
09:21 / 24.08.2025
Седмицата завършва с приятни температури за плаж във Варна
08:36 / 24.08.2025
Студенти от Варна направиха приложение, което да следи колко чист...
09:45 / 23.08.2025
Ето какво време ни очаква днес във Варна
08:23 / 23.08.2025
Бизнесмен: Имаме най-чистото море, но най-големият ни курорт тъне...
09:46 / 22.08.2025
Голяма рокада: Смениха шефа на ДАНС във Варна!
13:07 / 20.08.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.