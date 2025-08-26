Сподели close
Хотел-ресторант в к.к. "Чайка“ e обявен за продажба на търг от частен съдебен изпълнител. Началната тръжна цена е 994 517.60 лв.

Става въпрос за хотел-ресторант "Гардиа“ със застроена площ 450 кв.м. съгласно акт за собственост, а съгласно скица - с площ 338 кв.м., състоящ се от: приземен етаж с машинно помещение за асансьор, вентилационно, четири броя складове, лекарски кабинети, фитнес зала, сауна, душове, нафтено стопанство /резервоар/, котелно, баня, ел. табло, тоалетни, стълбище за етажите и стълбище за ресторанта, дневен бар с открита и покрита тераса и др.

Първи етаж, състоящ се от фоайе, администрация, склад, лоби-бар, стълбище за етажите, сервизни помещения, ресторант, включващ зала за хранене, открита тераса, кухненски блок, склад, битов и товарен асансьор; втори етаж, състоящ се от: стълбище, коридор, два склада, седем броя хотелски стаи /входно антре, баня-тоалет, стая и балкон/, апартамент, състоящ се от входно антре, спалня, дневна, баня-тоалет и балкон;

Трети етаж, състоящ се от: стълбище, коридор, два склада, пет броя хотелски стаи /входно антре, баня-тоалет, стая и балкон/ два броя апартаменти/входно антре, спалня, дневна, баня-тоалет и балкон/; четвърти етаж, състоящ се от: стълбище, склад, пет броя хотелски стаи със сервизни помещения, ведно с изградения в имота външен басейн и полумасивен дървен навес.

Документи за участие в публичната продан могат да се подават до 15 септември.

За повече информация вижте ТУК.