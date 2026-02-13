Това е корабът, който ще смени службата си към Нидерландия с такава за България. Той се очаква да пристигне у нас през 2027-2028 година. Причината е, че Министерския съвет одобри, при условие за последваща ратификация, Договор за продажба между Министерството на отбраната на Република България и Нидерландия за покупката на минен ловец "Зирикзии“ клас "Трипарти“, минен ловец "Вилемстад“ клас "Трипарти“ и минен ловец "Схийдам“ (на снимката) клас "Трипарти“.Обхватът на договора включва придобиване на 3 кораба тип "минен ловец“, разполагащи със съвременно оборудване за откриване, идентифициране и унищожаване на мини и миноподобни обекти. Минните ловци са оперативни по стандартите на НАТО и в момента се експлоатират от нидерландските Военноморски сили.Договорът не съдържа преки финансови ангажименти за българската страна за придобиване на корабите. Насрещният български ангажимент включва обучение на украински екипажи на минни ловци, като този ангажимент е заложен като насрещна престария по договора.Придобиването на такива кораби ще позволи изпълнение на поставените на Военноморските сили задачи за осигуряване на отбраната и морската сигурност в националните морски пространства и оказване на съдействие на националните структури. Осъвременяването на корабния състав ще подпомогне изпълнението на поетите международни ангажименти, като по този начин ще се издигне международният авторитет на страната.Правителството също така одобри, при условие за последваща ратификация, Меморандум за разбирателство между Министерството на отбраната на Република България, министъра на отбраната на Кралство Белгия и министъра на отбраната на Кралство Нидерландия относно прехвърлянето на минни ловци клас "Трипарти“, съответно от клас "Флауър“ и клас "Алкмаар“, като оперативни във Военноморските сили на Кралство Белгия и Кралство Нидерландия, включително съоръжение за обучение на екипажи, резервни части и допълнително оборудване.Обхватът на проекта на Меморандума включва придобиване на 7 кораба тип "минен ловец“, като дарение от Кралство Белгия и Кралство Нидерландия, които разполагат със съвременно оборудване за откриване, класифициране, идентифициране и унищожаване на мини и миноподобни обекти, оперативни по стандартите на НАТО и в момента се експлоатират от белгийските и нидерландските Военноморски сили.Съгласно проекта на Меморандум българският ангажимент е заплащането на стойността на ремонтно-възстановителните дейности на седемте кораба до степен, покриваща стандартите за оперативна готовност, както и обучение на украински екипажи на минни ловци.Придобиването на такива кораби ще осигури условия на българските Военноморски сили да надградят своите противоминни способности, което би позволило ефективна борба с минната опасност и осигуряване безопасността на корабоплаването в Националните морски пространства. Осъвременяването на корабния състав ще подпомогне изпълнението на поетите международни ангажименти, като по този начин ще се издигне международният авторитет на страната.Класът "Трипарти“ е клас минни ловци, разработен по споразумение между военноморските сили на Белгия, Франция и Нидерландия. Общо 35 кораба са построени за трите военноморски сили. Класът е построен през 80-те и 90-те години на миналия век и в трите страни, използвайки комбинация от системи за минно търсене, електрически и задвижващи системи от трите държави-членки. Във Франция, където са известни като клас "Ъридан“, те се използват предимно като минни ловци, но са били използвани за минно тралене и транспорт на боеприпаси в Белгия и Нидерландия. В Нидерландия "Трипарти“ са известни като клас "Алкмаар“.Припомняме, че през 2007 г. българските военноморски сили придобиха един миннолов клас "Трипарти“ от Белгия, а през 2019 г. – два от Холандия. Бившият "Миосотис“ беше прехвърлен през 2009 г. и преименуван на "Цибар“. Бившите "Мааслуис“ и бившият "Хелевутслуис“ бяха прехвърлени през 2020 г. и съответно преименувани на "Места“ и "Струма“.През 2025 г. България изрази интерес към останалите белгийски и холандски минни ловци клас "Трипарти“ поради оставащата заплаха от мини в Черно море. През септември 2025 г. белгийското правителство реши да дари четирите си останали минни ловци клас "Трипарти“ на България. България ще плати на белгийски компании 24 милиона евро за тяхната модернизация. Холандското правителство обмисля да дари и последните си три останали минни ловци клас "Трипарти“ на България. На 15 септември Гийс Пепейн Туинман потвърди, че три холандски миночистача клас "Алкмаар“ ще бъдат доставени на България през 2027 и 2028 г.