Пътнотранспортните престъпления и нарушения бяха в центъра на първата образователна среща за новата учебна година между съдия Ивелин Борисов от Административен съд – Варна и ученици от 11 "б“ клас на Варненската търговска гимназия "Г. С. Раковски“.В своята лекция съдията запозна бъдещите шофьори със структурата на съдебната система, нормативната уредба, свързана с пътната безопасност, като подробно разясни разликите между административните нарушения, престъпленията и принудителните административни мерки (ПАМ). Особено внимание бе обърнато на отговорността, която всеки шофьор поема, когато седне зад волана.Съдия Борисов представи в детайли как протича административно-наказателното производство, процесът по издаване и обжалване на заповеди за налагане на ПАМ. С конкретни примери от своята практика той илюстрира последиците от нарушаването на правилата за движение по пътищата.Дискусията с учениците бе изключително активна. Младите хора зададоха множество въпроси, които ги вълнуват, като например какви са правните последици след пътнотранспортно произшествие и какво да правят, ако бъдат спрени от полиция.Последва среща на съдия Борисов с учениците от СУЕО "Ал. С. Пушкин“ от 12 "а“ и 12 "в“ клас. Възпитаниците на гимназията проявиха любопитство по отношение това до каква степен наказателната отговорност за тежки нарушения се отразява на бъдещото им гражданско и професионално развитие. "Не правете компромиси и не бъдете твърде самонадеяни, не сядайте зад волана след употреба на алкохол“, така магистратът призова учениците да проявяват отговорно отношение към управлението на моторни превозни средства.Срещите се състояха в рамките на инициативата на Висшия съдебен съвет и Министерство на образованието и науката "Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“.Този устойчив ангажимент от страна на съдебната власт допринася за практически ориентирано правно образование и пряко запознаване на младите хора с функционирането на съдебната система.През учебната 2024/2025 година Административен съд - Варна програмата обхвана 330 ученици от три варненски гимназии. В рамките на инициативата бяха проведени 12 тематични лекции с десет магистрати-доброволци, включващи ръководството на съда и съдебния администратор на институцията.