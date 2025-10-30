Часове за отговорност зад волана се проведоха сред ученици във Варна
В своята лекция съдията запозна бъдещите шофьори със структурата на съдебната система, нормативната уредба, свързана с пътната безопасност, като подробно разясни разликите между административните нарушения, престъпленията и принудителните административни мерки (ПАМ). Особено внимание бе обърнато на отговорността, която всеки шофьор поема, когато седне зад волана.
Съдия Борисов представи в детайли как протича административно-наказателното производство, процесът по издаване и обжалване на заповеди за налагане на ПАМ. С конкретни примери от своята практика той илюстрира последиците от нарушаването на правилата за движение по пътищата.
Дискусията с учениците бе изключително активна. Младите хора зададоха множество въпроси, които ги вълнуват, като например какви са правните последици след пътнотранспортно произшествие и какво да правят, ако бъдат спрени от полиция.
Последва среща на съдия Борисов с учениците от СУЕО "Ал. С. Пушкин“ от 12 "а“ и 12 "в“ клас. Възпитаниците на гимназията проявиха любопитство по отношение това до каква степен наказателната отговорност за тежки нарушения се отразява на бъдещото им гражданско и професионално развитие. "Не правете компромиси и не бъдете твърде самонадеяни, не сядайте зад волана след употреба на алкохол“, така магистратът призова учениците да проявяват отговорно отношение към управлението на моторни превозни средства.
Срещите се състояха в рамките на инициативата на Висшия съдебен съвет и Министерство на образованието и науката "Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“.
Този устойчив ангажимент от страна на съдебната власт допринася за практически ориентирано правно образование и пряко запознаване на младите хора с функционирането на съдебната система.
През учебната 2024/2025 година Административен съд - Варна програмата обхвана 330 ученици от три варненски гимназии. В рамките на инициативата бяха проведени 12 тематични лекции с десет магистрати-доброволци, включващи ръководството на съда и съдебния администратор на институцията.
