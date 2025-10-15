ЗАРЕЖДАНЕ...
Част от Варна остава без вода за половин денонощие
© visit.varna.bg
Поради планово изграждане на нови ВиК връзки по главен водопровод "Варна-Златни Пясъци - 1 етап" без вода от 9ч. до около 21ч. на 16.10.25г. ще бъдат абонатите на част м."Евксиноград", к.к."Св.Константин и Елена" над булеварда, к.к."Чайка", м."Ален Мак" и м."Кабакум".
Информацията съобщиха от ВиК дружеството.
