Големи парчета от фасадата на къщата на общественика Иван Драсов – сграда-архитектурен паметник на културата на централната варненска улица "Преслав" 51, паднаха върху автомобил и счупиха стъклото му, съобщиха очевидци. Откъртени елементи от фасадата има по пътното платно, а това създава риск от инциденти, съобщи БНР.Припомняме, че къщата на Иван Драсов е построена на някогашната централна варненска улица – "Преславска", днес "Преслав", докато Драсов е окръжен управител на Варна. Зданието е създадено по проект на чешки архитект през 1894 г.От години къщата на Иван Драсов е в трагично състояние, а заради опасността от падащи елементи от фасадата, сградата беше обезопасена с козирка над тротоара.Сигнал за рискованото състояние на сградата на улица "Преслав"51 днес е подаден до отговорните институции.