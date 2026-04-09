Поради изграждане на нови връзки от 8:30 часа абонатите в част от к.к. "Чайка" ще бъдат с прекъснато водоподаване, съобщава ВиК-Варна.

Ремонтните дейности ще продължат през целия работен ден. 

Водата ще бъде пусната след 17 часа.