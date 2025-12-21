Части от Варна и региона остават без ток утре
- от 9:30 ч. до 15:00 ч. - гр. Варна - част от КК Св. Св. Константин и Елена – Дом за възрастни хора Гергана, Почивна база Ралица БНБ, част от м-ст Манастирски рид в района на и включително Почивна база Военно почивно дело и Почивна база Летище София, около вилно селище БОР и Почивна база ЕНЕРГО 1;
- от 8:30 ч. до 17:00 ч. - гр. Варна - част от м-ст Патрабана и м-ст Прибой, кв. Галата – ул. Галатея, ул. Емона, ул. Калиакра, ул. Кап. I Ранг Георги Купов, ул. Кап. Рашко Серафимов, ул. Никола Ракитин, ул. Фичоза;
- от 8:00 ч. до 17:00 ч. - гр. Варна - м-ст Кочмар;
- от 9:00 ч. до 17:00 ч. - с. Кичево – около следните улици: ул. 3-та и ул. 1-ва в посока център - главен път, ул. 5-та, ул. 4-та, ул. 8-ма, ул. 40-та, ул. 42-ра и ул., ул. 9-та;
- от 9:00 ч. до 17:00 ч. - с. Венелин – клиентите, електрозахранени от ТП 3, предаде Moreto.net.
