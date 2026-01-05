Две тежки ПТП-та са станали през изминалото денонощие, около 14 часа. В първия инцидент, който се е случил на територията на РУ в Златни пясъци, 28 – годишен мотоциклетист е бил блъснат от лек автомобил, който му е отнел предимството на кръстовище.В следствие на удара, младият мъж е с множество фрактури и е настанен в реанимация, с опасност за живота. Двадесет минути по-късно, в района между селата Оборище и Ведрина, в посока Добрич, лек автомобил е самокатастрофирал. Водачът – 50 –годишен добричлия е загубил управление над колата си и се е блъснал в крайпътно дърво.От удара, на място са загинали шофьорът и 76- годишната му майка, а другата пътничка- на същата възраст, като мъжа е настанена в реанимация с множество фрактури, без опасност за живота.По двата случая са образувани досъдебни производства.