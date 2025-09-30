Треньорът на "Черно море" Илиан Илиев и част от футболистите на "моряците“ посетиха детска градина №9 "Ален мак" във Варна. Събитието бе по повод Европейския ден на спорта в училище, а основната задача бе да се насърчат децата от най-ранна възраст на любов към спорта и в частност футбола, съобщиха от футболния клуб.Наставникът на "моряците", заедно с помощник-треньора Веселин Бранимиров, капитанът Васил Панайотов, Николай Златев и Селсо Сидни се включиха в импровизирана тренировка в двора на заведението, където показаха футболни умения заедно с малчуганите и отново доказаха, че спортът е най-добрият начин за забавление, здраве и удоволствие.Илиан Илиев и компания раздадоха автографи върху специални футболни топки, а след това получиха специален подарък от децата и екипа на детската градина.