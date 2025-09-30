ЗАРЕЖДАНЕ...
"Черно море" на гости в детска градина във Варна
©
Наставникът на "моряците", заедно с помощник-треньора Веселин Бранимиров, капитанът Васил Панайотов, Николай Златев и Селсо Сидни се включиха в импровизирана тренировка в двора на заведението, където показаха футболни умения заедно с малчуганите и отново доказаха, че спортът е най-добрият начин за забавление, здраве и удоволствие.
Илиан Илиев и компания раздадоха автографи върху специални футболни топки, а след това получиха специален подарък от децата и екипа на детската градина.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Варненци са предупредени за 1 октомври
14:39 / 29.09.2025
Атанас Зафиров от Варна за безводието: Нямаме магическа пръчка да...
19:07 / 28.09.2025
Варненец в топ 5 на световен конкурс за модели, тренира и волейбо...
18:38 / 28.09.2025
Поредно очарователно попълнение за зоопарка във Варна - бебе кенг...
18:25 / 28.09.2025
Стотици варненци подкрепиха световните ни вицешампиони пред входа...
17:36 / 28.09.2025
Днес варненци ще се придвижват пеша: Морската столица се включва ...
10:23 / 28.09.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.