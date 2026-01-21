Черно море се сдоби с хърватски център
© Фб: БК Черно море Тича
"Представяме Иван Карачич - новият ни център от Хърватия! 29-годишният баскетболист е висок 205 см и пристига във Варна, за да подсили редиците на "моряците“ със своя опит и физическо присъствие. Карачич има солиден международен опит и е готов да се включи веднага в битките на паркета, носейки стабилност, енергия и класа в играта на отбора.
Добре дошъл в Черно море Тича!", написаха варненци във Фейсбук.
