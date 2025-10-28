За 18-то издание на Черноморски туристически форум Варненска туристическа камара избра тема "Позиции на Българското Черноморие - предизвикателства и перспективи". Актуалността на темата се обуславя от динамични фактори, които променят едновременно търсенето, достъпността, конкурентната среда и регулаторната рамка на крайбрежния туризъм, в т.ч. на туризма по Българското Черноморие. Форумът ще се проведе на 30 и 31 октомври в хотел "Черно море“Сред тях са последиците от пандемията КОВИД 19, присъединяването на България към Шенген за въздушни, морски и сухопътни граници, което дава регулаторен тласък, промени в структурата на емитивните туристически пазари и др. Форумът има за цел да очертае стратегически насоки за община Варна и Българското Черноморие за създаване на ефективна продуктово-пазарна матрица, чрез която дестинациите да превърнат краткосрочната конюнктура в устойчиво конкурентно предимство.През първия ден (четвъртък) се предвижда да бъде самата конференция, а през втория ден (петък) – представяне на младежки идеи за креативен туризъм. Участват представители на туристическия бизнес, неправителствени организации, общини, държавни институции и образователни заведения, съобщи Visit.varna.