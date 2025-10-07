Червеният код за опасно време, който вчера бе обявен, отложи протест във Варна.Митингът бе планиран за днес - 7 октомври, от 18:00 часа на площад "Независимост". Той е против геноцида в Газа.Инициаторите му съобщават, че заради очакваното лошо време те са взели трудното, но отговорно решение да го отложат."Съзнаваме, че геноцидът не спира заради дъжд, но не можем с чиста съвест да призовем хората да излагат живота си на риск при опасни метеорологично условия", пишат организаторите.Протестът се отлага за събота, 11 октомври, от 12:00 часа на площад "Независимост".От неформален колектив "Конфликт", който е организатор на протеста, пишат още: "Това, което се случва в Газа, не е "конфликт“, а систематичен геноцид. Ние, като организация, която застава зад принципите на солидарност и справедливост, не можем да останем безмълвни.Настояваме не за "намаляване на напрежението“, а за незабавно прекратяване на окупацията и войната.На протеста ще се съберат хора с различни политически убеждения, обединени от една цел: противопоставяне на зверствата, извършвани от Израел. Затова призоваваме всички участници да не носят партийни или организационни знамена, а да се фокусираме върху нашето хуманно послание.Варна, 11 октомври, е мястото, където ще изразим гласното си НЕ на продължаващия геноцид".