Червеният код за опасно време отложи протест във Варна
Митингът бе планиран за днес - 7 октомври, от 18:00 часа на площад "Независимост". Той е против геноцида в Газа.
Инициаторите му съобщават, че заради очакваното лошо време те са взели трудното, но отговорно решение да го отложат.
"Съзнаваме, че геноцидът не спира заради дъжд, но не можем с чиста съвест да призовем хората да излагат живота си на риск при опасни метеорологично условия", пишат организаторите.
Протестът се отлага за събота, 11 октомври, от 12:00 часа на площад "Независимост".
От неформален колектив "Конфликт", който е организатор на протеста, пишат още: "Това, което се случва в Газа, не е "конфликт“, а систематичен геноцид. Ние, като организация, която застава зад принципите на солидарност и справедливост, не можем да останем безмълвни.
Настояваме не за "намаляване на напрежението“, а за незабавно прекратяване на окупацията и войната.
На протеста ще се съберат хора с различни политически убеждения, обединени от една цел: противопоставяне на зверствата, извършвани от Израел. Затова призоваваме всички участници да не носят партийни или организационни знамена, а да се фокусираме върху нашето хуманно послание.
Варна, 11 октомври, е мястото, където ще изразим гласното си НЕ на продължаващия геноцид".
