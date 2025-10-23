Чешката компания ЕНЕРГО-ПРО получи всички необходими регулаторни одобрения и завърши придобиването на 100% дял в голямата водноелектрическа централа Baixo Iguaçu в Бразилия с общ капацитет от 350 мегавата. Покупната цена за електроцентралата, построена през 2019 г. на река Игуасу в щата Парана, надхвърля 260 милиона евро. Това прави сделката най-голямата в историята чешка инвестиция в Южна Америка. Baixo Iguaçu вече е най-голямата електроцентрала в групата ЕНЕРГО-ПРО по отношение на инсталирания капацитет.Завършването на придобиването представлява още един важен етап в стратегическото разширяване на компанията в Латинска Америка. Успешното придобиване на седем по-малки електроцентрали с общ капацитет от 90 MW през 2024 г. е последвано от придобиването на модерна и ефективна водноелектрическа централа с дългосрочни споразумения за покупка. Компанията изгражда и нова водноелектрическа централа Chorreritas в Колумбия, която се очаква да бъде пусната в експлоатация през 2026 г."Разрастването на нашето портфолио в Латинска Америка е стратегическа стъпка в географската диверсификация на нашата група. Това засилва нашата устойчивост на хидрологични, геополитически и икономически колебания“, каза Якуб Файфр, главен изпълнителен директор на групата ЕНЕРГО-ПРО.С придобиването на водноелектрическата централа "Baixo Iguaçu“, инсталираният капацитет на ЕНЕРГО-ПРО възлиза на 1850 MW. Компанията вече управлява 54 водноелектрически централи в пет страни по света – България, Грузия, Турция, Испания и Бразилия.