Чешки спектакъл ще открие фестивал във Варна
Визуално чисто, поетично и дълбоко преживяване, спектакълът въвежда зрителите в ритуал на спомена за време, в което природата, изтощена от човечеството, вече не съществува. Трима изпълнители, заедно с публиката, преминават през процес на "лечение чрез припомняне“ – опит да възстановят връзката с изчезналата природа и с усещанията, които тя поражда. В изкуствено създадена имитация на света "Лечение на спомените“ ни приканва да се обърнем навътре, да си спомним, да почувстваме и да размислим върху нашата отговорност към живото.
Чрез прецизно изградена хореография, оригинална музика и силно сетивен звуков и светлинен дизайн, спектакълът създава пространството между реалното и изкуственото, между живота и неговата имитация. От тази напрегната и привидно стерилна среда се раждат усещания за тревога, уязвимост и надежда.
"Лечение на спомените“ е носител на Наградата на международното жури и Наградата на публиката на Czech Dance Platform 2021, както и на 1st Dance News Award за оригиналност на концепцията. Продукцията е част от престижната селекция Aerowaves Twenty22 и е представяна на редица международни фестивали, сред които TANEC PRAHA (CZ), Spring Forward Elefsina (GR), Tanzmesse (DE), NU Dance Fest Bratislava (SK) и Danza Estate Bergamo (IT).
Юбилейното издание на Moving Body ще продължи с богата програма от спектакли, пърформанси и инсталации с участието на артисти от Чехия, Италия и България. Събитията ще се проведат в Градска художествена галерия "Борис Георгиев“ и Campus 90.
От създаването си през 2016 г. Moving Body Festival е пространство за артистичен риск, критично мислене и диалог между изкуството и обществото. Десетото му издание не гледа назад с носталгия, а напред – с ясно съзнание, че културата не е лукс, а обществена необходимост.
Фестивалът се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд "Култура“, програма "Устойчиви фестивали“, и Министерството на културата, както и благодарение на индивидуални дарения и приятели на Moving Body Festival.
