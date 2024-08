Честит празник, Варна!

© Varna24.bg Днес морската столица на България празнува.



Денят е в чест на големия църковен празник - Успение на Пресвета Богородица. Той е избран за празник на града с решение на Общинския съвет през 1993 година.



Съвпада с името на Катедралата. Самото име на храма е избрано на 22 август 1880 г. след тържествен молебен по повод полагането на основния камък за градежа на Съборната църква, отслужен от митрополит Симеон в присъствието на много българи и арменци, и лично на княз Александър I Български. Името е избрано в памет на починалата през юни същата година императрица Мария Александровна, леля на княза. Самият Александър I много е обичал Варна - изградил своята лятна резиденция "Сандрово" (кръстена на него) и от там Варна е Лятна столица на България – тъй като тук е бил трона на владетеля през лятото.



Варна посреща своя празник – 15 август – Свето Успение Богородично с богата и обновена празнична програма. За жителите и гостите на морския град са организирани различни събития. Сред традиционните събития за града са тържествена света литургия по случай Свето Успение Богородично – Ден на Варна, която ще бъде отслужена в катедралния храм, както и церемонията по награждаване с почетни звания на отличени варненци, която ще се проведе в Летния театър. В акваторията на варненския залив се организира XXIV Международна ветроходна регата "Кор Кароли“.



Музика, емоция и много енергия ще внесе фестивалът VARNA BREEZE BY EXIT, с участието на световноизвестните групи Дайър Стрейтс, Джипси кингс и Stereo Mc’s (Стерио Емсис). Локацията на концертите е в пространството около Пантеона, а монтирането на сцените започва още този уикенд. За целта в Морската градина през нощта на събота срещу неделя ще бъдат допуснати камиони, които ще пренесат техниката. Събитието на 15 август ще е изцяло безплатно за жителите и гостите на града и ще бъде съпроводено с лазерно-мултимедийно шоу.



Програма за 15 август, 2024 г. Ден на Варна:



Официална част



08:30 ч. - Тържествена света литургия по случай Свето Успение Богородично – Ден на Варна



Място: катедрален храм "Успение Богородично“



10:30 ч. - Издигане флага на Варна



Място: площад "Св. Св. Кирил и Методий“



19:30 ч. - Церемония по награждаване с почетни звания и отличия и тържествен концерт с популярни изпълнения с участието на Симфоничния оркестър и солисти на Държавна опера – Варна



Място: Летен театър



20:30 ч. Празничен концерт с участието на: Dire Straits Legacy, Stereo Mc’s, Gipsy Kings, DARA и др. Лазерно-мултимедийно шоу



Място: Сцена в Морската градина (пространството около Пантеона)



23:30 ч. - Празнична заря



Място: Първа буна



Съпътстваща програма



На самия ден



18:30 ч. - Откриване на самостоятелна изложба на Светла Косева



Място: Галерия Ларго (Ул. "Хан Крум“ №8)



19:00 ч. - 25 години заедно НСОРБ и Богдан Томов – шоу за малки и големи“



Място: сцена "Раковина“



15 – 17 август - Улична анимация с куклени спектакли за деца



Място: Фестивална зона VARNA BREEZE BY EXIT



15 – 18 август - VARNA BREEZE BY EXIT



Място: Пространството около Пантеона.