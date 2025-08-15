ЗАРЕЖДАНЕ...
Честит празник, Варна!
Община Варна е подготвила богата и разнообразна празнична програма по повод 15 август.
Празникът започва с тържествена света литургия по случай Свето Успение Богородично, която ще бъде отслужена в катедралния храм от 8:30 ч.
В 10:30 ч. на площад "Св. Св. Кирил и Методий“ ще бъде издигнат флагът на Варна, а в 19:30 ч. в Летния театър е официалната церемония по награждаване с почетни звания и отличия на заслужили варненци.
В 20:30 ч. на сцената в пространството около Пантеона в Морската градина започва и празничният концерт с участието на световноизвестния изпълнител DJ BoBo, както и DJ FABRIZIO PARISI & TIMAS, DARA, GERY-NIKOL, VENZY. В програмата е предвидено и лазерно-мултимедийно шоу, а 3-минутната празнична заря е с начален час 23:00 часа. Концертът продължава час и половина след полунощ.
На същия ден, от 20:30 ч., на площад "Независимост“ е класическият концерт край фонтана, а от 21:30 ч. на входа на Морската градина започва традиционният вечерен крос по случай Деня на Варна.
Сцената на Пантеона ще събере почитателите на съвременната музика и на 16 август (събота), когато там ще излязат познатите варненски изпълнители Атанас Колев, Боро Първи, Tino, Атанас Кателиев, Vick, Симона Статева, Виктория Благоева, Galina & Raya, Ума и Дума, The Center World, Creators, Connection Crew.
Концерти в Летния театър са организирани в още два дни. На 16 август от 20:00 ч. е фолклорният концерт с участието на Валя Балканска, Трио "Фида“, Фолклорен ансамбъл "Варна“ и други изпълнители, а на 17 август от 19:00 ч. са изпълненията на детски школи при Общинския детски комплекс, младежки състави към народните читалища, НУИ "Добри Христов“, СУХНИ, "Бънджи Сингърс“ и др.
В съпътстващата програма за празника са предвидени множество разнообразни събития на още локации в града: шоу за малки и големи на сцена "Раковина“, XXV Международна ветроходна регата "Кор Кароли“ и XXIII Международно биенале на графиката. Ще се проведе още Морски фест Варна 2025 на плажа в кв. "Аспарухово“. Сред спортните събития са и X Шахматен фестивал за купата на Община Варна, Международен турнир по тенис на маса "Млади надежди“ и Отворен турнир по тенис на маса Купа Варна.
Подробна празнична програма за Деня на Варна – Свето Успение Богородично
Официална част
15.08.2025 г.
08:30 ч. - Катедрален храм "Успение Богородично“ - Тържествена света литургия по случай Свето Успение Богородично – Ден на Варна
15.08.2025 г.
10:30 ч. - Площад "Св. Св. Кирил и Методий“ - Издигане флага на Варна
15.08.2025 г.
19:30 ч. - Летен театър - Церемония по награждаване с почетни звания и отличия и тържествен концерт
15.08.2025 г.
20:30 ч. - Сцена в Морската градина (пространството около Пантеона) празничен концерт с участието на: DJ BOBO, DJ FABRIZIO PARISI & TIMAS, DARA, GERY-NIKOL, VENZY и Лазерно-мултимедийно шоу
15.08.2025 г.
23:00 ч. - Първа буна - Празнична заря
16.08.2025 г.
20:00 ч. - Летен театър - фолклорен концерт с участието на: Валя Балканска, Трио "Фида“, Фолклорен ансамбъл "Варна“ и др.
16.08.2025 г.
20:30 ч. - Сцена в Морската градина (пространството около Пантеона)
Гласът на Варна с участието на: Атанас Колев, Боро Първи, Tino, Атанас Кателиев, Vick, Симона Статева, Виктория Благоева, Galina & Raya, Ума и дума, The Center World, Creators, Connection Crew
17.08.2025 г.
19:00 ч. - Летен театър - Гласът на Варна с участието на: Детски школи при Общинския детски комплекс, Младежки състави към народните читалища, НУИ "Добри Христов“, СУХНИ, "Бънджи Сингърс“ и др.
Съпътстваща програма
14 – 18.08.2025 г.
10:00 ч. - Морска гара Варна - XXV Международна ветроходна регата "Кор Кароли“
15.08.2025 г.
09:00 г. - Юнашки салон - X Шахматен фестивал за купата на Община Варна
15.08.2025 г.
09:00 ч. - Плаж "Аспарухово“ - Морски фест Варна 2025
15 - 17.08.2025 г.
10:00 ч. - ДКС, зала 20 - Международен турнир по тенис на маса "Млади надежди“
15.08.2025 г.
19:00 ч. - Сцена "Раковина“ - 26 години заедно НСОРБ и Богдан Томов – шоу за малки и големи
15.08.2025 г.
20:30 ч. - Площад "Независимост“ - Класически концерт край фонтана
15.08.2025 г.
21:30 ч. - Вход на Морската градина - Вечерен крос по случай Деня на Варна
16 – 17.08.2025 г.
10:00 ч. - Collizeone Table Tennis Arena - Отворен турнир по тенис на маса Купа Варна
