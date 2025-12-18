ФК Аксаково започва подготовката си за пролетния полусезон в Североизточната Трета лига на 12-ти януари. Преди първия кръг от втората част на шампионата "сините“ ще изиграят четири приятелски мача и една отложена среща с ФК Рилци.Първият съперник в спарингите е Фратрия II, като Аксаково ще гостува на заемащия 11-ата позиция в подреждането отбор на 17-ти януари. Седмица по-късно "сините“ се изправят срещу Ботев (Нови пазар) у дома, а на 31-ви януари са гости на Спартак II (Варна) в третата си приятелска среща.На 7-ми февруари Аксаково ще изиграе отложения мач с ФК Рилци (Добрич) от 15-ия кръг на първенството, който не се проведе заради инцидент по време на пътуването на добричлии. Срещата ще се изиграе на стадион в“Аксаково“.След нея тимът ще премери сили с младия състав на Олимпик (Варна) в последния си приятелски двубой преди началото на пролетния полусезон. Аксаково отново ще бъде домакин в срещата, насрочена за 14-ти февруари.В първия кръг от втората част на кампанията в Североизточната Трета лига отборът е домакин на Черно море II (Варна).12 януари – начало на подготовката17 януари – Фратрия II – Аксаково24 януари – Аксаково – Ботев (Нови пазар)31 януари – Спартак II (Варна) – Аксаково7 февруари – Аксаково – ФК Рилци – отложен двубой от 15 кръг на Североизточната Трета лига14 февруари – Аксаково – Олимпик (Варна)21 февруари – Аксаково – Черно море II (Варна) – мач от 18 кръг на Североизточната Трета лига