Униформени на Първо, Второ и Трето РУ спрели 19, 30 и 31 - годишни мъже и жителка на Аксаково на 21 - години, у които намерили тетрахидроканабинол, марихуана, коноп и метамфетамин.

Направените експертни справки установили с точност наркотичните вещества, а нарушителите били отведени в полицейските арести за срок до 24 часа.

По случаите са образувани бързи производства, които са докладвани на прокуратурата.