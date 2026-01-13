36-годишен варненец е задържан в Трето РУ за срок до денонощие. Причината е, че вчера, привечер, той е спрян за проверка, като техническото средство показало, че мъжът се е качил зад волана след употреба на наркотични вещества - амфетамин. Издаден му е талон за кръвна проба и по случая е образувано досъдебно производство, съобщиха от полицията във Варна.От там допълниха, че трима варненци - на 20, 32 и 34 години, с досиета в масивите на МВР, са задържани в ареста на Първо РУ. Преди дни служители на полицията са ги заловили с наркотични вещества - марихуана и метамфетамин, доказано с експертни справки. Срещу нарушителите са образувани досъдебни производства и са докладвани на прокуратурата.