Четвъртокласници от Варна учиха за методи за лична безопасност
©
Те с интерес откриха, че дори по-слаб физически човек може да се измъкне от силна хватка, ако насочи движението си към най-слабата точка. Полицейските служители им показаха и как правилната защитна позиция може да ги спаси от падане и да им даде време да потърсят помощ.
В рамките на обучителните модули децата се запознават с основните правила за лична безопасност, действия при насрещна агресия, тормоз или опит за въвличане в рискови дейности. Особено внимание се отделя на развитието на комуникативните умения, увереност, самоконтрол.
Още от категорията
/
Университет ще помага на Областна администрация – Варна с експертиза за устойчива градска среда
17.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Ретро Музея във Варна: Поклонението на Цветан Атанасов ще се съст...
14:20 / 15.02.2026
Мъжът, врязал се с колата си в подлез във Варна, отказал проба за...
12:34 / 15.02.2026
Авария оставя един квартал във Варна без вода днес
10:29 / 15.02.2026
Девет досъдебни производства за разпространение на фалшиви евроба...
08:40 / 15.02.2026
Предупреждение за дъжд и вятър днес във Варна
08:34 / 15.02.2026
Обявиха двойка на годината във Варненския зоопарк
15:42 / 14.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.