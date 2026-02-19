Доброволците от 4 клас на Детското полицейско управление от ОУ "Панайот Волов“ се превърнаха в истински майстори на самозащитата. В поредното практическо занятие на тема "Детска полицейска лична защита“ малчуганите затвърдиха техниките за самозащита, съобразени с тяхната възраст – запазване на безопасна дистанция, освобождаване от захват, защита при опит за физически контакт.Те с интерес откриха, че дори по-слаб физически човек може да се измъкне от силна хватка, ако насочи движението си към най-слабата точка. Полицейските служители им показаха и как правилната защитна позиция може да ги спаси от падане и да им даде време да потърсят помощ.В рамките на обучителните модули децата се запознават с основните правила за лична безопасност, действия при насрещна агресия, тормоз или опит за въвличане в рискови дейности. Особено внимание се отделя на развитието на комуникативните умения, увереност, самоконтрол.