Чисто нова ограда на детска градина осъмна изрисувана с нецензурни думи. За ванадалския акт във "Владислав Варненчик" съобщи възмутена жителка на района, а по думите й става дума за Детска градина "Детски свят".Ако навсякъде има камери и контрол няма да е така. След това да се бръкне яко в джоба на родителите и ще видим дали втори път ще драскат.Не първите седем, първите седемнадесет години липсват.Липсата на контрол и санкции.Хора от района подозират футболни агитки, тъй като са изписани и имена на редица футболни отбори.