Чисто нова ограда на детска градина осъмна изрисувана с нецензурни думи. За ванадалския акт във "Владислав Варненчик" съобщи възмутена жителка на района, а по думите й става дума за Детска градина "Детски свят".

Хората реагираха: 

Ако навсякъде има камери и контрол няма да е така. След това да се бръкне яко в джоба на родителите и ще видим дали втори път ще драскат.

 

Не първите седем, първите седемнадесет години липсват.

 

Липсата на контрол и санкции.

Хора от района подозират футболни агитки, тъй като са изписани и имена на редица футболни отбори.

 

 