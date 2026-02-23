Чисто нова ограда на детска градина във Варна осъмна изрисувана с нецензурни думи
Хората реагираха:
Ако навсякъде има камери и контрол няма да е така. След това да се бръкне яко в джоба на родителите и ще видим дали втори път ще драскат.
Не първите седем, първите седемнадесет години липсват.
Липсата на контрол и санкции.
Хора от района подозират футболни агитки, тъй като са изписани и имена на редица футболни отбори.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Тежка катастрофа на АМ "Марица", има загинал и ранени
20:55 / 22.02.2026
Варненската полиция с предупреждение: Опасни дупки на АМ "Хемус" ...
20:46 / 22.02.2026
Дипломира се Випуск 2025 на Факултета по фармация към МУ-Варна
20:29 / 22.02.2026
Откриват нова вълнуваща изложба във Варна
18:50 / 22.02.2026
Консултациите за състав на РИК-Варна за изборите завършиха без съ...
15:16 / 22.02.2026
Обявено е предупреждение за морско вълнение!
08:09 / 22.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.