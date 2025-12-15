70 участъка от отводнителни и охранителни канали, дерета, канавки и водостоци в урбанизираната територия на община Варна се почистват. Целта е да се осигури безопасно и безпрепятствено оттичане на водата, информираха от централното кметство "Одесос“.От там допълниха, че за пореден път фирма ЗМБГ почисти основно ската на бул. "Васил Левски“ в "Максуда“. Почистена е и канавката, успоредна на булеварда в район "Одесос“.Община Варна има договор с фирмата-изпълнител със срок за изпълнение шест месеца – от края на ноември 2025 г. до май 2026 г. Дейностите включват премахване на битови и растителни отпадъци, суха и паразитна растителност, наноси и земни маси.Приоритетно ще бъдат обработвани места, посочени от директора на Басейнова дирекция "Черноморски район“, както и участъци с подадени сигнали от граждани или установени при проверки на общинската администрация.Почистването се следи стриктно – контролът преди, по време и след извършване на дейностите се осъществява от еколози на Община Варна и инспектори "Екологичен контрол“ от районните и кметски администрации.