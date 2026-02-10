В читалище "Просвета 1927“ - Варна (кв. "Аспарухово“) отвори врати Дигитален клуб "Онлайн заедно“. Той e създаден съгласно договор за финансиране по Процедура "Изграждане на мрежа от дигитални клубове“ в рамките на инвестиция "Предоставяне на обучения за дигитални умения и създаване на платформа за обучение на възрастни“ от Плана за възстановяване и устойчивост, финансиран от Европейския съюз – NextGenerationEU.Обновеното пространство предлага безплатен достъп до интернет и онлайн ресурси за всички, които желаят да развият и надградят своите умения и компетенции.Клубът функционира като точка за достъп до електронни ресурси и обучения, включително платформи за дигитални умения, онлайн курсове и възможности за самостоятелно обучение.В помощ на посетителите работи наставник, който ще съдейства при използването на платформи за електронни обучения, електронни административни услуги и търсене на възможности за работа и образование.