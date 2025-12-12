Коледен юбилеен концерт организира читалище "Васил Левски 1945“ – Варна. Той ще се проведе тази вечер (12 декември 2025 г.) от 18:00 ч. в Аулата на Икономическия университет в морския град.Тържественият Коледен концерт е посветен на 80 години от създаването на Читалище "Васил Левски 1945“ – Варна.Ще отпразнуваме заедно осем десетилетия, изпълнени с дух, традиции, талант и общност – ценности, които превръщат читалището в сърцето на културния живот на квартал "Левски“ и на град Варна, посочват от институцията.На сцената ще се представят нашите школи, състави и изпълнители – малки и големи творци, които пазят и развиват българската култура с любов и вдъхновение.Очакват Ви:Празнична програма с музика и танциИзненади за публиката, подготвени от скаутите на Скаутски клуб "Компас"Топлата атмосфера на едно голямо семейство – читалищнотоНека заедно изпратим юбилейната година!Вход свободен.