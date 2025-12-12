Читалище "Васил Левски 1945" – Варна кани на Коледен концерт тази вечер
Тържественият Коледен концерт е посветен на 80 години от създаването на Читалище "Васил Левски 1945“ – Варна.
Ще отпразнуваме заедно осем десетилетия, изпълнени с дух, традиции, талант и общност – ценности, които превръщат читалището в сърцето на културния живот на квартал "Левски“ и на град Варна, посочват от институцията.
На сцената ще се представят нашите школи, състави и изпълнители – малки и големи творци, които пазят и развиват българската култура с любов и вдъхновение.
Очакват Ви:
Празнична програма с музика и танци
Изненади за публиката, подготвени от скаутите на Скаутски клуб "Компас"
Топлата атмосфера на едно голямо семейство – читалищното
Нека заедно изпратим юбилейната година!
Вход свободен.
