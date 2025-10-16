ЗАРЕЖДАНЕ...
Читатели на Varna24.bg: Огромна дупка троши коли
©
Ямата е огромна. Човекът пише още, макар че то е видно от снимката, че дупката е върху кръпка, което е доказателство за "качеството" на тези ремонти във Варна.
Категоричен е, че по ул. "Тодор Влайков“ има много дупки, не е само тази. "Дано има избори наскоро, че да се сетят и за нас и да запълнят тази яма“, на шега отбелязва той.
Още по темата
/
Варненец с предупреждение: Очакваме тази изключително натоварена улица да пропадне всеки момент и да остане изолирана
22.08
Още от категорията
/
Ексклузивно във Varna24.bg: Варненци сигнализират за голям проблем с таксуването в градския транспорт
09.10
Варненци: Такива гледки няма във "Владиславово" и "Аспарухово", където районните кметове са от ГЕРБ
02.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Емануил Йорданов: Прехвърлянето на Благомир Коцев в София трябва ...
18:47 / 15.10.2025
Земетресение между Варна и Добрич!
09:04 / 15.10.2025
Варненски професор оглави Българското дружество по неврохирургия
12:09 / 14.10.2025
Президентът: Образованието трябва да се развива на основата на бъ...
18:32 / 13.10.2025
Адвокатът на Коцев за анонимния свидетел: Показанията му не улича...
08:28 / 13.10.2025
МСКЦ – Варна със спасителна операция на товарен кораб в Черно мор...
18:35 / 12.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.