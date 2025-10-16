"Не една или две са потрошените коли. Никой обаче не се оплаква, защото няма смисъл – кучетата си лаят, керванът си върви“, коментира читател на. Думите му са по повод дупка на ул. "Тодор Влайков“ пред №28.Ямата е огромна. Човекът пише още, макар че то е видно от снимката, че дупката е върху кръпка, което е доказателство за "качеството" на тези ремонти във Варна.Категоричен е, че по ул. "Тодор Влайков“ има много дупки, не е само тази. "Дано има избори наскоро, че да се сетят и за нас и да запълнят тази яма“, на шега отбелязва той.